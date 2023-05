A vásárlóknak is baja lesz a kereskedők szerint a kötelező akciózással

A kormány és az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) egyeztetett a kötelező akciózásról – erősítette meg a 24.hu-nak Vámos György, az OKSZ főtitkára. A szervezet elmondta véleményét a tárgyaláson, amin Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter fogadta őket.

Vámos György jó döntésnek tartja, hogy a (2021-es) nettó árbevételnél 500 millió helyett 1 milliárd forintnál húzták meg azt a határt, amely fölött kötelező heti akciókat hirdetni, mert így kevesebb kisebb boltot érint az intézkedés. Szabályok Nemcsak nagy külföldi láncoknak lesz kötelező az akciótartás, hanem magyar cégeknek, nagyobb franchise-partnereknek, közepes, kisebb vállalkozásoknak is.



Júniustól szeptember végéig heti akciókat kell hirdetni, ami azt jelenti, hogy a meghatározott húsz termékcsoport mindegyikéből minimum egy-egy terméket legalább 10 százalékkal olcsóbban kell árulni.



Az akciós termékeknél tartani kell a tavalyi átlagos mennyiséget, az akcióról pedig tájékoztatni kell a vevőket. Az érintett boltok választhatják meg, hogy mely termékeket veszik be a a kötelező akcióba, és emellett továbbra is csinálhatnak saját akciókat is. Az viszont fontos üzletpolitikai döntés lesz Vámos szerint, hogy a két akcióba mit vesznek be, hogyan kapcsolják össze, csoportosítják ezeket. A boltoknak a kormányzati hirdetések képi világát idéző, meghatározott méretű táblákat kell kihelyezniük a kötelező akcióról.

Többféle nehézség is lehet

A minimum 10 százalékos árengedménnyel kapcsolatban Vámos György elmondta, hogy az alapvető élelmiszereknél lesznek olyan cikkelemek, amelyeknél az árrés 10 százalék alatti – ezeknél tehát

veszteséges lesz a kötelező akciózás.

Üzletpolitikai kérdés, hogy ezeket a termékeket berakják-e a kötelező akcióba.

Mivel a jogszabály nem kötötte ki, hogy csak magyar élelmiszerek kerülhetnek be a kötelező akciózásba, Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára nem tartja kizártnak, hogy ha a magyar beszállítók nem lesznek partnerek, és az importtal jobban jönnek ki a kereskedők, akkor

erősödhet az élelmiszerimport térnyerése.

Szerinte ez veszélyes trend lenne, nem a kereskedelemre, hanem a hazai feldolgozóiparra nézve – ezért is szeretnének partnerséget velük, hogy ne az importot növeljék a kötelező akciók.

Mivel minden boltban más lehet akciós, a vásárlóknak nem lesz könnyű dolguk, ha át akarják látni a kötelező akciókat - vélekedett. Megemlítette, a görögöknél káoszba fulladt egy hasonló akciózás, így hamar be is szüntették. Arra is lehet számítani, hogy nem egy helyen lesznek a kötelező akciós termékek (ez technikailag nem is lenne megoldható, mert vannak hűtendő és nem hűtendő élelmiszerek, illetve szigorú árukihelyezési előírások), szóval úgy kell majd összevadászni őket, ahogy eddig is, más akcióknál.

Neubauer Katalin szerint azért határoztak úgy, hogy nem kötelező abból a termékcsoportból akciózni, melyből nem árul legalább öt terméket az adott üzlet, hogy mindenképpen legyen olyan akciózandó termék, ami még harminc napon belül nem volt akciós. Így is

lesz olyan termékcsoport, például a baromfi-, illetve azon belül a csirkehús, aminél nehéz lesz összehozni az akciót, különösen júniusban, amikor még biztosan érvényben lesz az árstop

a csirkemellre, a far-hátra és a szárnyvégre. A csirkének nem sok olyan keresett része marad, amit hétről hétre be lehetne vonni a kötelező akcióba. Valószínűsíti, hogy minden második üzlet combot vagy szárnyat fog meghirdetni. Igaz, lehetne más baromfihús is a kötelező akcióban, de a többire (pulyka, kacsa) kisebb a kereslet és a kínálat is.

Nyitókép: YorVen/Getty Images