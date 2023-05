Rekordra erősödött a forint, de van-e tovább? Itt a válasz

Ismét áttörte a 370-es szintet a forint árfolyama az euróval szemben, ahogy az már múlt héten is megtörtént. A reggeli órákban nekirugaszkodva 369-ig erősödött, ami már 0,4 százalékkal alacsonyabb a péntek esti szintnél és egyben új idei csúcsot jelent a magyar deviza szempontjából.

A 370-es lélektani szinttel hetek óta birkózik a forint, de továbbra sem lehet azt mondani, hogy mostantól tartósan ez alatti árfolyamszinteket fogunk látni - mondta az InfoRádióban Beke Károly. Az elmúlt hetekben már eléggé megakadt itt a forinterősödés, a továbblépéshez újabb pozitív hírre lenne szükség a Portfolio elemzője szerint.

A befektetők továbbra is elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatos hírekre figyelnek és azt tartják az egyik legnagyobb kockázatnak, hogy idén nem érkeznek meg ezek a pénzek, ami a költségvetés helyzetét is nehezítené. A másik, ami megviselheti a forintot, az a világpiaci energiaárak alakulása.

"Most viszonylagos kegyelmi állapotban vagyunk a 40 euró alatti földgázárral, de ez nem biztos, hogy örökre így marad. Vannak arra utaló jelek, hogy az év második felében a fűtési szezonnal együtt visszatérnek a magasabb árak - ha nem is olyan szinten, mint tavaly, tehát nem 200-300 eurósak, de a mostaniaknál magasabbak. Jelenleg egyébként a határidős jegyzések az év végére 50 euró fölötti gázárakat vetítenek előre, az is jelentene egy nagyjából 50 százalékos áremelkedést a jelenlegi szinthez képest."

A jelenleg ismert adatok alapján nehéz elképzelni Beke Károly szerint további forinterősödést az euróval szemben. A következő "hatás" a kedden érkező GDP-adat lesz, és ha a vártnál erősebb adat érkezik, az lehet pozitív hatással a forintra. Az elemző azonban úgy látja, hogy a 360-370-es szintet a forint már nem fogja elhagyni, és nem tér vissza egyhamar a háború előtt látott, 350 körüli árfolyam.

