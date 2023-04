Számlások százezreit érintheti egy brüsszeli tervezet

Amennyiben az EU elfogadja az adatalapú számlakötelezettséget és az a tagállamok számára kötelezővé válik 2024. január 1-ről, az jelentős elvárásokat fogalmaz meg a hazai áfaalanyok számára is – hívja fel a figyelmet a Dataxo Group. Mint írják, egyrészt kötelezővé válik az új szabályok szerinti számla kiállítás és befogadás, emellett pedig megszűnik a tiltakozási jog, az új szabályok szerinti számlabefogadás nem lesz elutasítható. A jelenlegi tervek szerint 2028-ig ezzel párhuzamosan megmarad hagyományos módon, papírú számlázás is, azt követően azonban kizárólag a most tárgyalt adatalapú elektronikus számlázás gyakorlata lesz elfogadott.

Az elektronikus számlázás következő generációját jelentő adatalapú, strukturált adatokból álló e-számlák abban különböznek az eddig megszokott, hagyományos e-számláktól, hogy nemcsak az előállítások, de feldolgozásuk is automatizálható. Az EU célja ezzel, hogy a növelje a terület digitalizációs és automatizációs képességét, egyben arra ösztönözze a vállalatokat, hogy kezdjék meg a 2028-ra kitűzött, teljes körű elektronikus számlaforgalmi-kötelezettségre való átállást. A jelenlegi lépéssel az EU a tagország számviteli gyakorlatának uniós szintű harmonizálását kezdi meg – olvasható.

Magyarországon jelenleg mintegy 12 ezer számviteli munkatárs foglalkozik kizárólag számlarögzítéssel. Ez nem csak a jelentős bértömege miatt nagy teher a gazdasági szereplők számára, de a szükségszerűen felmerülő emberi hiba mellett az alacsony termelékenységi mutatók miatt sem fenntartható gyakorlat – teszik hozzá. Az EU könyvelés-automatizáció irányába mutató adóharmonizációs lépései egyben azt is jelentik, hogy a mintegy 40 ezer könyvelőnek adaptálódnia kell az automatizációs megoldásokat eredményező megoldások felé, mint amilyen pl. a képi látás alapú mesterséges intelligenciára alapuló számlabeolvasás.

„A mezőgazdasági drónok, vagy az egészségügyben almozott mesterséges intelligenciás képalkotás világában időszerű, hogy számlarögzítésre ne embereket alkalmazzanak a vállalkozások. Az új intézkedéscsomaggal az EU törekvése, hogy ösztönözze a könyvelési automatizáció gondolatát a vállalatok körében. Ez valódi költségcsökkentést eredményez, gyorsabb munkát, megbízhatóbb adatokat és mindezeken felül a vállalati adatvagyon biztonságát is garantálja” – mondta Nemes Gábor, a vállalat operatív igazgatója.

