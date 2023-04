Szenet szemért: hatásos a lapátos éghajlatvédelem, de a hatóság nem szereti

Ötven éghajlatvédelmi aktivistát vádoltak meg jogellenes tiltakozással Ausztrália legnagyobb szénkiviteli kikötője közelében vasárnap, miután a tiltakozók felmásztak egy szenet szállító vonatszerelvényre.

Új-Dél-Wales állam rendőrsége közölte, hogy 47 aktivistát a vasúti közlekedés akadályoztatásával, két társukat rosszindulatú rongálással, míg további társukat pedig egy biztonsági őr megtámadásával vádoltak meg a Newcastle város közelében lévő kikötő közelében történtek miatt.

Az eset az állam fővárosától, Sydneytől mintegy 170 kilométerre északkeletre történt egy engedély nélküli tiltakozás alkalmával.

A megmozdulás szervezéséért a Rising Tide (Emelkedő árdagály) nevű klímaaktivista csoport vállalata a felelősséget. A csoport húsz tagja felmászott a vonatra, és lapátokkal igyekezett kipakolni a szénnel megrakott vagonokat - derült ki a szervezet közleményéből.

A rendőrség szerint 14 aktivista mászott fel egy vasúti kocsira.

Az éghajlatváltozás megosztó kérdés Ausztráliában, a világ legnagyobb szénexportőr országában. A balközép munkáspárti kormány nem támogatja az összes új fosszilis tüzelőanyag-projekt betiltását. Az ausztrál parlament ugyanakkor március 30-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely az ország legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó vállalatait a szennyezés jelentős csökkentésére, illetve szén-dioxid-kvóták vásárlására kötelezi. A törvény értelmében 2030-ra 43 százalékkal csökkentik, 2050-re pedig nullára redukálják az országban a szén-dioxid-kibocsátást.

A Newcastle-i kikötő Ausztrália keleti partvidékének legnagyobb ömlesztett áruk kikötője, és az új-dél-walesi kormány szerint az ország legnagyobb szénkiviteli terminálja.

A tiltakozó csoport egy képet tett közzé a Twitter közösségi oldalon, amelyen a tüntetők egy szenet szállító vonat előtt és tetején láthatóak. A szerelvényre feltett transzparensen sürgették, hogy az országban mondjanak nemet a szénbányászatra és a szénerőművekre. A csoport Twitteren közölte, hogy "leállította a szénszállítást" a kikötőbe, és követeli a Munkáspárttól, hogy "azonnal törölje az összes új szénprojektet".

