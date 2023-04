El tudja képzelni, hogy a városában csak egy posta maradhat? Itt az új javaslat

A jelenlegi törvény szerint a Postának 25 ezernél nagyobb népességszámú településeken 25 ezer lakosonként legalább egy postahelyet kell biztosítania. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium úgy módosítaná a törvényt, hogy a Postának 30 ezernél nagyobb népességszámú településeken 30 ezer lakosonként legalább egy postahelyet kell biztosítania - vette észre az Mfor.

A dokumentumot ide kattintva találja a "Normaszöveg 2023.04.12." fájl letöltése után a 27. paragrafus módosításánál. Pontosan így szól: b) 16. § (4) bekezdés b) pontjában a „huszonötezernél” szövegrész helyébe a „harmincezernél” szöveg.

A lap azt írja, hogy például Heves megye székhelye, Eger egy postával kellene beérje, ha a Posta úgy döntene. A Google-térkép tanúsága szerint legalább 4 hivatal van most a városban. Hasonlóan járhat Dunakeszi is, az 50 ezres városban most három posta (és a városszéli bevásárlóközpontban egy) üzemel, egyet legutóbb zártak be.

Budapesten a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 posta helyett mintegy 112 posta állt az ügyfelek rendelkezésére.

A 30 ezres szabály alapján viszont a fővárosban elvileg elég lenne a jövőben csak 55 postát üzemeltetni. A nagy bezárások után a III. kerületben Rómaifürdő és Csillaghegy posta nélkül maradtak) az önkormányzat anyagi támogatásával egy kispostát áprilisban újranyitnak.

A lap megjegyzi: a törvénymódosítás egyáltalán nem indokolja, hogy miért van szükség a változtatásra.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila