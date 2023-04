Kiszámolták, hány kilométerig nem éri meg a saját autó

9000 megtett kilométerig - ez az a határ, ami alatt nem éri meg saját gépkocsit üzemeltetni - írja a hvg.hu a GreenGo adatai alapján.

A lap több táblázatot is közöl, különböző tarifákkal számol. Sőt figyelembe veszik a vélelmezett saját autó életkorát is, hiszen az amortizációval is számolni kell.

A lényeg, aktívabb autóhasználat mellett csökkennek a különbségek a két alternatíva (carsharing és saját autó) között, az autómegosztás mellett szólhat azonban még, hogy nemcsak a költségek, de a vesződség is kevesebb vele. Ezekhez az autókhoz tisztán, feltöltve, ablakmosó folyadékkal és az évszaknak megfelelő gumiabronccsal ellátva jutunk hozzá, és sok más mellett a szervizeléssel, balesetekből eredő károkkal és a parkolási díjak fizetésével sincs gondunk.

A carsharing-autóknál ráadásul nem kell számolnunk saját, otthoni parkolóhely vagy garázs kialakításával, bérlésével sem, hiszen az utcán bárhol parkolhatunk velük, és pár perces sétával a nap bármelyik időszakában el tudjuk őket érni.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy egy gyerekes család, saját tapasztalatunk szerint átlag 15 ezer kilométert megy egy autóval. Az autómegosztás, tehát a fiatal városi pároknál és az olyan családoknál jöhet érdemben szóba, ahol szükség van egy második járműre is. Ott már valóban nem éri meg még egy autó fenntartását finanszírozni.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt