Kompromisszum: az e-üzemanyag menti meg a belső égésű motorokat

Németország és az Európai Unió szombaton bejelentette, hogy megegyezésre jutottak a kizárólag belső égésű (fosszilis üzemanyaggal működő) motorral hajtott autók jövőjével kapcsolatos vitájukban, ami lehetővé teszi az ilyen motorokkal felszerelt új járművek regisztrációját 2035 után is, de csak abban az esetben, ha klímasemleges üzemanyagot használnak.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke a Twitteren azt írta: "Megállapodtunk Németországgal a (víz és szén-dioxid felhasználásával készült) e-üzemanyagok autókban való jövőbeni használatáról."

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11. — Frans Timmermans