Meglepőnek tűnő lépés a belső égésű motorok kivezetésének ügyében

Mint ismert, Németország kérésére az EU-s tagállamok a közelmúltban elhalasztották a belsőégésű motorok 2035-től való kivezetéséről szóló végszavazást. A korábban minden ország által elfogadott szabályozás szerint a gyártók a következő évtized közepétől csakis olyan személygépkocsikat és kisteherautókat forgalmazhatnak, amelyek nem bocsátanak ki klímakárosító üvegházhatású gázokat.

A fosszilis üzemanyaggal hajtott gépjárművek forgalmazásának betiltásáról és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének menetrendjéről szóló vitákban kialakult patthelyzet feloldását sürgeti az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) – írta az ügyben a vg.hu.

Az autóipari lobbiszervezet felszólította az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy tegyenek sürgős lépéseket a személygépkocsikra és a kisteherautókra vonatkozó szabályozás hatályba léptetésére, amelyet eredetileg március elején már meg kellett volna tenniük.

Az idő az autógyártókat sürgeti, szeretnének tisztán látni, mert a szigorodó emissziós célok eléréséhez tervezniük kell,

és a felkészülést is minél előbb meg kell kezdeniük. Tisztázni szükséges az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács között tavaly októberben született szén-dioxid-kibocsátási egyezség egyes pontjait, például a megújuló üzemanyagok lehetséges jövőbeli szerepét a közlekedési ágazatban, amire most csak homályos utalások vannak a szövegben.

Az autóipari lobbi teljes mellszélességgel támogatja ugyan a nemzeti és az európai szintű klímacélok teljesítését, de az elérésükhöz szükséges technológiai rugalmasságot, a felmerülő igényekre való alkalmazkodást is előtérbe helyezi. Úgy értékelik, hogy a döntéshozói gyakorlatban csak a jövővel foglalkoznak, a jelen környezetvédelmi kihívásai, a meglévő járműpark korszerűsítésének igénye és módja háttérbe szorul. Egy autóban utazik a Ferrari és a Volkswagen Az autóipar két ikonikus szereplője mindent megtesz azért, hogy késleltesse a belsőégésű motorok betiltásáról szóló szavazást, a szintetikus üzemanyagokkal ugyanis óriásit kaszálhatnának – írja másik cikkében a vg.hu Bloomberg alapján. Németország kérésére az Európai Unió Tanácsa elhalasztotta azt a szavazást, amely a belsőégésű motorok 2035-től való kivezetéséről szól. A Bloomberg szerint a szálakat az autóipar két ikonikus szereplője, a Fiat kötelékébe tartozó Ferrari és a Volkswagen ernyője alatt álló Porsche mozgatja. A luxuskocsi-gyártók elsősorban biztosítékokat szeretnének kapni Brüsszeltől arra vonatkozóan, hogy 2035 után is használhatók majd szintetikus üzemanyagok a gépjármű-motorokban, és már most meg akarnak ágyazni ennek a piacnak. Az ügy attól kaphat lendületet, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vasárnap találkozik Olaf Scholz német kancellárral. Eközben az olaszok is minden követ megmozgattak, hogy időt nyerjenek, hiszen akárcsak a többi gyártó számára, a Ferrari esetében is az akkumulátorok súlya jelenti a legnagyobb problémát, ez ugyanis jelentős hatással van az aerodinamikára és a vezethetőségre is. A maranellóiak első tisztán elektromos autójukat 2025-re ígérik. Az EU-nál pedig azt is elérték, hogy azok a gyártók, amelyek évente 10 ezernél kevesebb kocsit termelnek, öt év haladékot kapjanak a 2035-ös céldátumot illetően.

Az Euronews cikke alapján a greendex emlékeztetett: Olaszországban mintegy 270 ezer ember dolgozik közvetlenül vagy közvetve az autóiparban. Matteo Salvini olasz közlekedési miniszter az új törvényt az EU „gazdasági öngyilkosságának” nevezte. Szerinte ez „ideológiai fundamentalizmus”, amely Kínának kedvez, az európai autóiparnak pedig árt. Az ország külügyminisztere, Antonio Tajani szintén a jogszabály enyhítését szorgalmazza, 100 helyett 90 százalékos csökkentést javasol.

Az Európai Néppárt képviselőcsoportja szerint a törvény azt eredményezheti, hogy az új autók értékesítésének betiltása után az emberek régebbi belső égésű motorral hajtott autókkal fognak közlekedni, mert nem engedhetik meg maguknak az elektromos autókat.

A németek és az olaszok mellett még Franciaországot említették mint az új szabályozást lényegében ellenző országot.

