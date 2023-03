Óriási különbségek vannak a bankszámlacsomagok díjai között

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan nyomon követi és elemzi a banki ügyfelek által fizetett pénzforgalmi díjak alakulását. Az MNB 2021-es díjkimutatások adatainak felhasználásával készített tájékoztatót, eszerint jelentős különbségek vannak a bankok és számlacsomagok között.

A közleményben kiemelték: számos ügyfél fizet többet olyan szolgáltatásért, amelyet olcsóbban is elérhetne. Az MNB adatai szerint az ügyfelek több mint negyede 6000 forintnál is többet fizetett a bankkártya szolgáltatásért, pedig a legtöbb banknál már elérhető évi 3000-4000 forintért is bankkártya.

Az SMS szolgáltatás éves átlagos díja 6390 forint, de többszázezer ügyfél fizet 20 000 forintnál magasabb összeget. A szolgáltatást legtöbbször kiválthatja az általában ingyenes mobilértesítés (push üzenet) - írták.

A jegybank közleménye szerint a legnagyobb költségmegtakarítás akkor érhető el, ha mindenki a fizetési szokásainak leginkább megfelelő számlacsomagot választja. A MNB bankszámlaválasztó programja (https://bankszamlavalaszto.mnb.hu/kalkulator) ebben segít az ügyfeleknek.

