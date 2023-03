Nincs megállás: a Lidl is beszáll az árháborúba

Az Aldi és a CBA után most a Lidl is közölte, hogy csökkenti a sajt árát a boltjaiban. A sort az Aldi kezdte, március 1-jétől terméktől függően 20-23 százalékkal alacsonyabb áron kínálja a magyar beszerzésű trappista sajtjait, majd a CBA is közölte, hogy 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtott végre a trappista sajtoknál.

A Lidl Magyarország március 6-tól, hétfőtől jelentős mértékben és tartósan csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb sajtok árát – ezt a boltlánc közölte a Világgazdasággal. Az intézkedésnek köszönhetően a sajtok ára kiszereléstől és típustól függően akár 25 százalékkal csökken, a saját márkás Pilos különböző kiszerelésű sajtjait lehet mostantól olcsóbban megvenni. A Lidl január elejétől már csaknem 200 termék árát csökkentette tartósan.

A gazdasági portál emlékeztet arra is, hogy a hivatalos statisztika szerint brutális drágulás ment végbe a trappista sajt esetében, mert amíg a kilogrammonkénti ára 2021 október végén 2000 forint környékén alakult, addig ugyanez 2023 januárjára elérte az 5500 forintos szintet. A saját márkás trappista kilója éves bázison 2100 forintról a kétszeresére, 4200 forintos szintre drágult.

A trappista sajttal nincs vége az árháborúnak, a következő árcsökkentett termék a száraztészta. A trendet a CBA hirdette meg, az árcsökkentés mértéke 5 százalék körüli lesz, mivel a legnagyobb magyar beszállító, a Gyermelyi ugyanekkora arányban mérsékelte a száraztészta átadói árát. Arra lehet számítani, hogy mivel a Gyermelyi a hazai tésztapiac vezető szereplője, a többi termék árazása is követi a csökkenést, és a beszállítók rövid időn belül a többi boltban is leviszik az áraikat.

