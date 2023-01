Sorra bezárhatnak a hazai fürdők

Több telt házas napot és remek évzáró kiemelkedő forgalmat hozott számos fürdőnek az év végi, év eleji iskolai szünet és a december 22-től ugyancsak január 8-ig elrendelt országos közigazgatási szünet - írja a vg.hu.

Az igazság pillanata azonban január 9-én, hétfőn, illetve az azt követő hetekben jöhet el, ekkor ugyanis egyértelműen kiderül, hogy a strandszezon előtti időszakban milyen belföldi és külföldi vendégforgalomra számíthatnak a létesítmények – közölte a portállal a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán szerint krónikus probléma, hogy a folyamatosan emelkedő költségszintet sem a nyári, sem a napokban életbe léptetett újabb, jellemzően 10-12 százalékos jegyáremelésekkel nem lehetett utolérni.

A veszteségeket a korábbi évek megtakarításaiból finanszírozzák a fürdők.

A még nyitva maradó fürdők további fokozatos áremelésekkel igyekeznek kipuhatolni, hogy hol van az a lélektani határ, ameddig több bevétel származik a drágább jegyek értékesítéséből, mint amennyi elúszik a csökkenő vendégszám miatt.

Az áremelési csúcsot a budapesti történelmi gyógyfürdők tartották az évindító 30 százalékos drágulással, ami azonban a fő célközönségnek számító külföldi turistákat nem riasztja el. Nyugat-Európában a mostani Budapesti 30 eurós jegyár teljesen átlagos, ráadásul a gyenge forint miatt sem érték még el a Covid előtti szintet euróban a budapesti árak.

A belföldi vendégek a kizárólag általuk vásárolható éves Zsigmondy Klubkártyával ráadásul továbbra is kedvező áron, mindössze 3500 forintért látogathatják a három történelmi gyógyfürdőt, a Széchenyit, a Gellértet és a Rudast.

Fürdő nélkül viszont nem működnek a fürdővárosok.

Az intézmények legalább részleges nyitvatartása a helyi szálláshelyek, azok beszállítói, valamint a vendéglátóegységek és egyéb szolgáltatók számára is létkérdés.

"Több fürdő készül most átmeneti bezárásra, köztük már nagy egységek is, ami azért is nagyon veszélyes, mert munkahelymegtartó támogatás híján nem sokáig tudják elkerülni az elbocsátásokat, és nem lesz kivel újranyitni" – figyelmeztetett a szövetség főtitkára.

Számos kisebb fürdő, uszoda már az ősszel bezárt és zárva is marad a fűtési szezon végéig, január 9-től, a téli főszezon lezárultával pedig újabbak csatlakoznak a zárvatartók köréhez. Nyíregyháza, Szeged, Csongrád és több kisebb-nagyobb város fürdői állnak le, a Miskolctapolcai Barlangfürdő pedig ismét pénzügyi pihenőt tart január 9–22. között a szakportál információi szerint.

Pedig ma már senki sem vitatja, hogy

a fürdők, különösen vidéken, milyen alapvetően fontos turisztikai vonzerőnek számítanak.

Megőrzésük és további üzemeltetésük egész térségek jövőjének a záloga. A Miskolctapolcai Barlangfürdő példája figyelmeztet, hogy milyen hatása lehet az esetleges tömeges bezárásoknak.

