Betett a nyugdíjpénztáraknak 2022, és még nincs vége

A Portfolio elemzője szerint nem volt könnyű 2022-ben jó teljesítményt elérniük a nyugdíjpénztári porfólióknak, mert a befektetési termékek piaca is szenvedett, miután sem a részvény-, sem a kötvénypiacoknak nem kedvezett a múlt évi hozamemelkedés. Árgyelán Ágnes, hozzátette: tavaly főként azokkal a portfóliókkal lehetett pozitív hozamokat elérni – akár egészen kiemelkedőt is –, amelyek inkább a kockázatkerülő, például pénzpiaci befektetéseket keresték.

Hasonlóan kedvezőtlen év a 2008-as volt a pénztári szektorban, de akkor sokkal nagyobb visszaesések voltak: akkor előfordultak 20 százalék fölötti mínuszok, míg

tavaly átlagosan 8-10 százalék közötti volt a visszaesés,

bár elvétve voltak rosszabbak is – mondta Árgyelán Ágnes. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy miután a nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú befektetés, ha egy-két évben rosszabb is a teljesítménye a portfóliónak, az nem azt jelenti, hogy az egész megtakarítási időszakot tekintve rosszul fogunk kijönni.

Miután várhatóan 2023 sem lesz túlságosan nyugodt év, a Portfolio elemzője szerint annak, aki nyugdíj céljából takarékoskodik és fiatalabb, több ideje van, célszerű lehet a pénzét egy kockázatosabb portfólióba tennie, ahol esetleg a részvények vannak többségben a befektetési palettán belül, hiszen ezzel magasabb hozam is elérhető hosszú távon. Annak, akinek már csak néhány év van hátra a nyugdíjig, annak viszont nem biztos, hogy érdemes kockázatot vállalnia, inkább egy kiegyensúlyozottabb, visszafogottabb kockázatú portfólió lehet a célszerű – tette hozzá Árgyelán Ágnes.

