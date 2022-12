Az RSM Hungary adószakértői összefoglalták, melyek most a leginkább népszerű és adózási szempontból is előnyös béren kívüli juttatási formák – írja a Portfolio.hu.

A kamatmentes dolgozói lakáshitel lakás építése és vásárlása mellett bővítésre, korszerűsítésre vagy akadálymentesítésre is használható. Az ilyen célból más munkáltatótól, vagy hitelintézettől felvett hitel törlesztésére is van lehetőségég. Az adómentesség feltétele ebben az esetben, hogy a hitelt hitelintézeten vagy az Államkincstáron keresztül folyósítsák. Fontos kitétel még, hogy a dolgozói lakáshitel összege nem haladhatja meg – a folyósítást megelőző négy évben munkáltatói lakáscélú hitelekkel együtt – a tízmillió forintot.

A céges autó és car-sharing a munkavállalónál adómentes akkor is, ha üzleti célra egyáltalán nem használja az autót. Ugyancsak adómentes az autópálya-díj és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek is, mint például üzemanyag díja. Szintén adómentesen támogatható a hagyományos vagy elektromos kerékpár használata is, ráadásul a munkáltatónak itt extra közterhei sincsenek.

A pandémia idején elterjedt távmunka gyorsan népszerű lett a munkavállalók körében, és ma már komoly munkaerő-vonzó és megtartó hatása is van. Fontos tudni, hogy a minimálbér tíz százalékig adható adómentesen költségtérítés a munkavállalónál így felmerült többletköltségek (a rezsiköltségek, internethasználat díja) finanszírozására, anélkül, hogy a munkavállalónak bármilyen számlával el kellene számolnia.

Népszerű juttatási forma a SZÉP-kártya, mely 28 százalékos adóteherrel és a zsebek megszűnésével rugalmas felhasználással is jár. Bár még nem ismertek ennek a részletszabályai, de a zsebek közötti átjárhatóság az idei év végéig is már biztosított. A SZÉP-kártya alkalmas lehet sportlétesítmények látogatására jogosító bérlet vásárlására is, így biztosítva a munkavállalók szabadidejének hasznos és egészséges eltöltését.

Az ünnepek közeledtével több munkáltató szervez céges bulit munkavállalók részére, esetleg ad át kisebb ajándékcsomagot. Bizonyos feltételek teljesülése esetén az ezzel kapcsolatban felmerült költségek után a kifizető összes adóterhe 33,04 százalék.

Az értékpapír-juttatás nem megszokott juttatási-forma, de elősegíti a munkavállalóknál a tulajdonosi szemlélet kialakítását, hiszen saját zsebükön is érzékelhetik a cég sikereit. Ilyen módon jobban azonosulnak a cég céljaival, motiválhatóvá válnak. Egy nagyobb értékpapír-juttatási program a cég berkein belül komoly munkaerő-vonzó képességgel is bír, lehet akár ez a végső érv is egy toborzási folyamatban. A különböző értékpapír-juttatás alapú ösztönzőrendszerek esetén az adózási környezet is kedvezően alakul.

