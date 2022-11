Nyugat-európai fotók járták be a sajtót azzal kapcsolatban, hogy több országban is megnőtt a bolti lopások száma. A brit Aldi már a 3,99 fontos sajtokat is biztonsági címkékkel látja el, míg más szupermarketekben a vaj, a csokoládé és a fogkrém kapott biztonsági matricát. Egyes brit szupermarketekben már nemcsak az alkoholokat látják el biztonsági címkékkel, hanem egyes alapvető élelmiszereket is extra védelemmel óvnak a tolvajoktól - idézte fel a hvg.hu.

A portál az Országos Rendőr-főkapitányságnál a magyar helyzet iránt érdeklődve azt a választ kapta, hogy legtöbbször, összesen 8396 esetben országosan az idei első tíz hónapban a hiper- és a szupermarketekből, valamint az egyéb, vagyonőrt foglalkoztató üzletekből loptak. Az adatok

22,52 százalékos emelkedést jelentenek éves összehasonlításban.

A tolvajok emellett az ötvenezer forintot meg nem haladó bolti lopásokat jellemzően kisboltokban, dohányboltokban, üzemanyag-töltőállomások shopjában követték el.

Nyitókép: estherpoon/Getty Images