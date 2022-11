Navracsics Tibor: aláírási dátum nincs, de a végén járunk az uniós tárgyalásoknak

Folyamatosak – általában az elégedettségi – visszajelzések a brüsszeli tárgyalópartnerek részéről a magyar erőfeszítésekkel kapcsolatban, bár időről időre előfordul, hogy pontosítani kell a végrehajtás során – a közös értelmezés részeként – a feladatokat, illetve az elvégzendő munkát – mondta Navracsics Tibor az InfoRádióban. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter szerint a legfontosabb a folyamatos párbeszéd, mert az teszi lehetővé az esetleges félreértések tisztázását, illetve a jó együttműködés fenntartását.

A beszélgetések témáját jelenleg leginkább az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Birói Tanács közötti hatáskör átstruktúrálása, az egyensúly kialakítása – tette hozzá a miniszter, emlékeztetve: ez már nem a jogállamisági feltételességi eljáráshoz kötődik, hanem az újjáépítési alaphoz való hozzáférést elősegítő tárgyalások részét képezi.

„Itt is jó ütemben haladunk,

én abban bízom – tartva az eredeti menetrendet –, hogy év végéig meg tudjuk kötni azokat a megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy aztán hozzáférjünk az európai uniós forrásokhoz” – fogalmazott.

Navracsics Tibor pár nappal ezelőtt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a 17 vállalás közül a legkritikusabb pont az Integritás Hatóság lehet. (A jelenlegi jogszabály szerint a hatóság legerősebb jogosítványa az, hogy ha korrupciógyanút tapasztal, akkor legfeljebb két hónapra felfüggesztheti a közbeszerzési eljárást.) Azzal kapcsolatban, hogy ennek a visszatartó ereje elegendő garanciát jelent-e Brüsszelnek, a miniszter közölte: miután folyamatosak a tárgyalások, nincsenek elkésve adott esetben a hatáskörök szigorítását illetően, ha azok valóban azt szolgálják, hogy a közbeszerzések tisztábbak, átláthatóbbak, az Integritás Hatóság pedig erősebb legyen. Mindazonáltal úgy véli, már a mostani jogosítványok is egy jelentős hatóságot alapoznak meg, amelynek ereje elsősorban a függetlenségében van.

„Ha sikerül egy közbizalomnak örvendő, független intézményt létrehozni, az általában is jót tesz a politikai és gazdasági életnek”

– jegyezte meg.

Azzal kapcsolatban, hogy érkezhetnek-e újabb kérések, például a decemberi Európai Tanács-ülésen napirendre kerülő kérdések, mint a globális társasági minimumadó vagy az Ukrajnának szánt közös hitelfelvétel, Navracsics Tibor kiemelte:

a politikában mindig minden előfordulhat,

és ezek a témák is előkerülhetnek, bár ő eddig nem találkozott ezekkel feltételként. Hivatalosan az ilyen kérdések összekapcsolása ritka, de az nem elképzelhetetlen, hogy azt éreztetik, hogy egy másik álláspont megfontolása elősegíthet egy megállapodást – magyarázta.

A kérdésre, hogy megvan-e már a pénzek folyósításához szükséges megállapodás aláírásának a dátuma, Navracsics Tibor azt közölte, hogy nincs, egyelőre csak a megállapodások véglegesítése zajlik. Szerinte ez az Európai Bizottság részéről ez érthető óvatosság, mert ha már dátumról tárgyalnának, akkor az azt is jelenté, hogy rendben van minden.

„A végén járunk a megállapodásoknak, nagyon hamar meglehet a dátum is, de még nincsen”

– ismételte meg az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, arra is emlékeztetve, hogy az aláírás dátumának még az idén meg kell lenni ahhoz, hogy tartani tudják a magyar kormány által tervezett menetrendet.

A tárcavezető szerint nincs akkora jelentősége, hogy dátumszerűen mikor érkeznek meg az első utalások jövőre, hiszen a költségvetés már most is előfinanszírozza az operatív programok egy részét, így már vannak nyertes projektek, amelyek megvalósulnak. De ezt más tagállam is így tette, így teszi, miután viszonylag későn fogadták el a 2021–2027-es időszakra vonatkozó, hétéves uniós költségvetést, tehát eleve csúszás volt a finanszírozás megkezdésében.

(A Navracsics Tiborral készült teljes interjúban – lásd alább – az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatról is szó esett.)

Navracsics Tibor-interjú

Milyen programokból, alapokból milyen összegekre számíthat Magyarország az EU-költségvetéséből? Van-e precedens rá, vagy van-e elvi lehetősége egy tagállamnak nem fizetni a tagdíjat az EU-nak? Ezekről is beszélt nemrégiben az InfoRádió Aréna című műsorában Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás