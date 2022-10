Szakértő: az új szabályokkal nem térül meg egy napelemes rendszer

A lakossági rendszerek beruházását biztosan visszaveti a Kormányinfón elhangzott bejelentés a napelemekről – közölte megkeresésünkre Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke.

Úgy fogalmazott, a szakma megdöbbenéssel hallotta Gulyás Gergely szavait, mert az arról szólt, hogy a szaldóelszámolást visszavonják, holott még 2023 végéig lett volna erre lehetőség.

A szakember példákon mutatta be a változást. Azoknak a kisebb cégeknek, amelyek mondjuk 300-550 forintért vették a villamosenergiát, egy-két év alatt megtérülhetett egy ilyen beruházás, a magánembereknél ez a rezsiemelés után hat-nyolc év között alakult. A szaldóelszámolás szerint a napelemek által termelt és a háztartás által elhasznált energia különbözetét kellett csak rendezni: ha a felhasználó fogyasztott többet, akkor neki, ha a többletet termelt, akkor azt az áramszolgálató térítette meg.

Mostantól azonban nem veszi majd át az szolgáltató a megtermelt energiát, csak a napközbeni otthoni fogyasztásra lehet felhasználni, de este, amikor a család igazán használni kezdi a villanyáramot, elvész ez a lehetőség. Magyarán akkor piaci, esetleg rezsicsökkentett áron veszik majd az áramot – magyarázta Kiss Ernő. MTI/Vasvári Tamás

Másik példája szerint az még a szerencsésebb helyzet, ha a napelem kevesebb áramot termel, mint a pillanatnyi fogyasztás, mert akkor hasznosul a rendszer, de ha többet termel, mint amennyit felhasznál az adott háztartás, akkor egy készülék majd leszabályozza a paneleket és az így megtermelhető energia elvész.

Arról már nem is beszélve, hogy egy ilyen szabályozó, amely korlátozza az energiatermelést, önmagában 200 ezer forintba kerül. Az elnök szerint az akkumulátoros megoldás a magánemberek számára nem igazán járható út, mert többe kerül, mint maga a rendszer, körülbelül hárommillió forintba, ennyi egy kisebb, 5 kilowatt/órás akkumulátor reális ára. Ráadásul 8-10 év után cserélni kell, míg a napelemek 30-40 évig is kitartanak.

Ez így egy sosem megtérülő befektetés lenne.

Az interjúban szóba került még az erkélyre szerelhető, 100-200 ezer forintos nappanelek kérdése is, hiszen Gulyás Gergely arról is beszélt csütörtökön, hogy immáron nem kell majd engedély a napelemes rendszerek telepítéséhez. Az elnök ezt másképpen látja, szerinte most is kell, de ebben a kérdésben tényleg meg kell várni a pontos kormányrendeletet.

KAPCSOLÓDÓ Mutatjuk, kik járnak jól a kormány napelemes döntése után Akinek már van napelemrendszere az jól járhat a kormány enyhítésnek mondott szigorítása után. Felértékelődik...

Kiss Ernő végül arról beszélt, várják a kormányrendeletet, mert senki sem tudja, hogy mit jelent az, hogy a szaldóelszámolás megtiltása a folyamatban lévő ügyekre nem vonatkozik. Ez 43 ezer olyan embert érinthet, aki már nyert az állam pályázatán, de még semmilyen konkrét lépés nem történt az ügyében. Arról már nem is beszélve, hogy csak csütörtökön, Gulyás Gergely szavai után, 12 ezer kérelmet adtak be az E.ON-hoz, amelyen kívül még két nagy áramszolgáltató van Magyarországon. Ezek az emberek abban reménykednek, hogy még a Magyar Közlöny megjelenése előtt "folyamatban lévő ügynek" minősülhetnek.

Nyitókép: tampatra/Getty Images