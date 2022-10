Minimálbér 2023: számtalan gondot okoz az infláció és az energiaár

Az infláció és az energiaárak miatt most nagyon nehéz konkrét bérszámot mondani, ezért az induló ülésen ilyen nem is hangzott el sem a munkáltatói, sem a munkavállalói oldal részéről – mondta Mészáros Melinda. Csupán kaptak egy átfogó körképet a hazai gazdaság jelenlegi helyzetéről, kevésbé annak várható kilátásairól, valamint bemutatták a kkv-szektort érintő energiaköltség- és beruházástámogatási programot.

A LIGA elnöke szerint nagyon furcsa a munkaerő-piaci helyzet: azzal együtt, hogy inkább még a munkaerőhiány a jellemző számos területen, párhuzamosan megjelentek komoly létszámcsökkenések is, elsősorban a kölcsönzött munkavállalóknál. Ezért a munkáltatói és munkavállalói oldal is egyetértett abban, hogy szükségesek azok az adattáblák, amelyeket a Pénzügyminisztérium fog a rendelkezésükre bocsátani, és ezek alapján folytatódhatnak majd az egyeztetések.

A tárgyalások során természetesen figyelemmel lesznek az infláció alakulására is, ami jellemzően a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket sújtja leginkább – jegyezte meg Mészáros Melinda, és hozzátette:

„Még az átlagos mértéket is nagyon meghaladó, azaz 30-35 százalékos mértékű inflációval is találkozunk.”

A fentieken túl a gazdasági növekedésre is tekintettel kell lenniük, mindkét oldal fontosnak tartja a munkahelyek megőrzését, de emellett lényeges az is, hogy a reálbéreket szinten tudják tartani, pontosabban lehetőség szerint tovább is tudják emelni – tette hozzá a LIGA elnöke.

Mészáros Melinda arra is kitért, hogy a Pénzügyminisztérium által bemutatott körkép alapján a gazdaság teherbíró képessége – megfogalmazása szerint – összeegyeztethető azokkal a bér- és bérkompenzációs igényekkel, amelyek a következő időszakban a munkavállalók, illetve a szakszervezetek részéről jelentkeztek.

„Hogy mit hoz a jövő, már sokkal kevésbé kiszámítható”, éppen ezért nemcsak a bérekről, hanem a vállalkozások hosszú távú működőképességét biztosító további támogatási és pályázati lehetőségekről is tárgyalnak – emelte ki –, hiszen a vállalkozások működése, életben tartása,

a munkahelyek megőrzése lehet az alapja annak, hogy további bérfejlesztésekről tudjanak egyeztetni.

Nem csak jogszabályokról, energiatámogatásról és hitellehetőségekről van szó, ugyanis ebben az évben jár le a 2+4 éves bérről, illetve járulékcsökkentésről szóló megállapodás, amiben mások mellett szerepelt a szociális hozzájárulási adó folyamatos és jelentős mértékű csökkentése is – mondta. A munkáltatói oldal jelezte: lesznek olyan szektorok, ahol a tovább emelt minimálbér kigazdálkodása jelen körülmények között nehézséget okozhat, ezért kérte a kormányzatot, fontolja meg annak a lehetőségét, hogy a továbbiakban is adó- és járulékcsökkentés formájában is támogassa a vállalkozásokat.

