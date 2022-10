Ne csodálkozzon, ha elmegy az áram

„Hálózati szolgáltatásunk megbízhatóbbá és biztonságosabbá tételén folyamatosan dolgozunk. Tájékoztatjuk, hogy a megnövekedett hálózattal kapcsolatos ügyféligények miatt, az év hátralévő részében a karbantartási és fejlesztési munkák száma is emelkedik, ezáltal egyes ügyfeleinknél az áramszünetek is gyakoribbá válhatnak” – írják a levélben.

Mint kifejtik, sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül el tuják végezni, vannak azonban olyan munkák, amikor elengedhetetlen kikapcsolni az elektromos vezetékeket és kábeleket, ezzel védve dolgozóik biztonságát a hálózati szerelési munkák ideje alatt.

„Mindent megteszünk, hogy a lehető leghamarabb értesítsük lakossági és üzleti ügyfeleinket egy tervezett áramszünet esetében. Ezt folyamatosan frissülő áramszüneti oldalunkon Ön is egyszerűen nyomon követheti” – idézi a lap a levelet, amiben azt is megjegyzik: a társaság online ügyfélszolgálatán pár perc alatt be lehet állítani, hogy elektronikus levelet kapjon az ügyfél minden tervezett áramszünet esetén, amit 15 nappal a tervezett munka előtt kiküldenek.

Nyitókép: Justin Paget/Getty Images