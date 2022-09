Ezért szállt el a forint-dollár árfolyam

Az Egyesült Államok jegybankja, a Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően szerdán 75 bázisponttal emelte a jegybanki alapkamat sávját, amely így 3,00-3,25 százalékon áll. Ahogy korábban, a ezúttal is a magas inflációval indokolta a kamatemelést.

A Fed 1,7 százalékról 0,2 százalékra rontotta az Egyesült Államok idei GDP-növekedésére vonatkozó előrejelzését, a jövő évit 1,7 százalékról 1,2 százalékra, a 2024. évit pedig 1,9 százalékról 1,7 százalékra vitte le. A Fed 2025-re 1,8 százalékos gazdasági növekedést vár. Az idei inflációs várakozását 5,2 százalékról 5,4 százalékra, a jövő évit 2,6 százalékról 2,8 százalékra, a 2024. évit pedig 2,2 százalékról 2,3 százalékra emelte. A jegybank azzal számol, hogy 2025-ben 2 százalék lesz az infláció.

Mint a Portfolio megjegyzi, az azóta történt árfolyammozgások arról tanúskodnak, hogy a Fed fenti előrejelzésében történt fordulat miatt a piacok azt árazzák, hogy ez a jelenség nem átmeneti lesz, hanem tartós. A portál felidézi: Jerome Powell Fed-elnök határozottan jelezte: addig emel a jegybank, ameddig az szükséges, és készek magasan is tartani az irányadó rátát, akkor is, ha ezzel visszafogja a gazdaságot. Elmondása szerint a kamatemelés fájdalmas lesz, jelentős mértékben lassul tőle az amerikai gazdaság.

A bejelentést követően egyfajta kijózanodás lett úrrá a befektetőkön, folyamatos az átárazódás és az alkalmazkodás az új helyzethez:

a kockázatos eszközöktől szabadulni kezdtek, míg a dollár jelentős ralinak indult.

Jól mutatja a Fed bejelentésének jelentőségét, hogy alig három nap leforgása alatt iszonyatos mennyiségű pénz égett el a tengerentúli tőzsdéken: a szerdai csúcsokhoz viszonyítva például a Dow Jones árfolyama 5,7 százalékos esést is mutatott, az S&P 500 tőzsdeindex 6,6 százalékos, a Nasdaq pedig 7,5 százalékos zuhanást szenvedett el és pénteken csak az utolsó kereskedési órában volt egy kis megnyugvás - írta a Portfolio.

A dollár az euróval szemben soha nem látott szintekre erősödött. Az EUR/USD kurzusa már egyre jobban eltávolodott a pszichológiailag fontos 1-es szinttől (paritás, amikor azonos árfolyamon váltják őket). A kamatemelést követően 2,2 százalékot erősödött az amerikai fizetőeszköz, de összességében a múlt heti teljesítménye még ennél is jobb: 3,3 százalék.

A dollárindex (a hat vezető devizával szemben mutatja a dollár teljesítményét: euró, svájci frank, japán jen, kanadai dollár, brit font, svéd korona) tekintetében pedig

már 20 éves dollárcsúcsról van szó.

A dollár-forint árfolyam is igencsak meglódult. Ezzel kapcsolatban a gazdasági portál megjegyzi: a dollár felértékelődése most is egyet jelent a kockázatkerüléssel. Vagyis amikor a befektetők a biztonságos menedéknek tekintett amerikai fizetőeszköz felé fordulnak, akkor bizony hátat fordítanak a kockázatosabb eszközöknek, mint a kelet-európai devizáknak, köztük a forintnak is. A dollár ereje tehát hagyományosan megviseli a hazai fizetőeszközt.

A forint dollárral szembeni árfolyama pénteken a 420-as szinten is járt, amire korábban soha nem volt példa. Az éles mozgásokat jól illusztrálja, hogy múlt héten rendkívül széles, 24 forintos sávban mozgott az USD/HUF kurzusa. Svájc nagyot emelt Világszerte számos jegybank emelte csütörtökön az irányadó kamatot az infláció visszaszorítása érdekében a Federal Reserve szerda esti kamatemelését követve. Az egyik a Swiss National Bank (SNB): a svájci jegybank az eddigi legnagyobb mértékben emelte az irányadó kamatot, mínusz 0,25 százalékról 75 bázisponttal plusz 0,50 százalékra növelte. A döntés péntektől hatályos. A jegybank bejelentette, hogy "nem zárja ki további 75 bázispontos emelések lehetőségét az árstabilitás középtávú biztosítása érdekében". Augusztusban 3,5 százalékos volt az infláció Svájcban. (MTI)

