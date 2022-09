Soha ekkora mértékben nem csökkent a hajdani szuperállampapír állománya

Augusztusban is folytatódott a már év eleje óta tartó állománycsökkenés a Magyar Állampapír Plusznál, sőt, minden eddiginél nagyobb – 400 milliárd forintos – visszaesésnek lehettünk szemtanúi – írja a Portfolio hozzátéve: idén így összesen már több mint 2 ezermilliárddal esett vissza a hajdani szuperállampapírban felhalmozott megtakarítás, a MÁP+ állománya pedig ezzel 4 ezermilliárd forint alá csökkent.

Mindeközben az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) állománya 147 milliárddal bővült, elérve így augusztus végére a több mint 3600 milliárdos állományt. Idén eddig a konstrukció több mint 1400 milliárd forintot vonzott be. Ez azt is jelenti, hogy ha még egy ilyen hónap jön, akkor megtörténik a fordulat a lakossági állampapírok piacán: több pénz lesz PMÁP-ban, mint MÁP+-ban.

A folyamatnak nyilvánvalóan nem kedvez az egyre magasabbra szökő infláció. A gazdasági lap emlékeztet, néhány éve még a nulla körüli kamatkörnyezetben a MÁP+ által ígért éves 5 százalék körüli hozam csábító volt, a mostani, 15-16 százalékos infláció és 11,75 százalékos alapkamat mellett viszont érthető, ha a befektetők a vonzóbb alternatívák felé fordulnak, mint amilyen az inflációkövető papír.

A portál mások mellett arra is kitér, hogy a – szintén inflációkövető – babakötvény állománya ugyan nő, korántsem olyan mértékben, mint amit a kedvező kamatozása indokolhatna. A konstrukció infláció felett ígér 3 százalékos prémiumot, ezzel messze a legvonzóbb lakossági állampapír a piacon. Egyetlen hátulütője a hosszú lejárat, de még így is vonzó megoldás lehet a gyermekkel rendelkezőknek.

Mi lehet a megoldás?

Nagy kérdésnek tartja a Portfolio, hogy mennyire tudja majd visszafogni, esetleg megfordítani a mostani csökkenő trendet a lakossági állampapírok állományában a meglévő konstrukciók kamatemelése, illetve a megújított, 3 éves Bónusz Magyar Állampapír bevezetése.

Szeptember 19-től az alábbi papírok esetében emelkedik a kamat:

az Egyéves Magyar Állampapír kamata az eddigi 4,75 százalékról 7,0 százalékra,

az egyéves Kincstári Takarékjegy kamata az eddigi 4,75 százalékról szintén 7,0 százalékra,

a kétéves Kincstári Takarékjegy kamata pedig az eddigi 5,50 százalékról 7,5 százalékra.

Mindemellett az ÁKK azt is közölte, hogy a PMÁP esetében az induló kamatfeltételen is módosítanak, ami azt jelentheti, hogy az új PMÁP akár hamarabb is lekövetheti időben az infláció alakulását. Ez azért lenne jó hír, mivel a jelenlegi konstrukciók 2 éves csúszásban követik az infláció alakulását, magyarán az idei inflációra épülő kamatot majd csak 2024-ben kapjuk kézhez.

A fentieken túl nagy kérdőjelek övezik még a belengetett 3 éves Bónusz Magyar Állampapírt, egyelőre csak annyit tudni, hogy az induló kamata 11 százalék körül alakul és a kamatbázist a régi bónusz papírokhoz hasonlóan megint csak a 12 hónapos DKJ-aukciók átlaga adja, így arra lehet számítani, hogy az aukciós átlaghozamon felüli „bónusz” mértéke 0,75-1 százalék körül lehet majd (ha valóban helytálló kijelentés a 11 százalék induló kamat).

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán