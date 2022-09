Bujdos Eszter: csökken az üzemanyag-kereslet, de ez nem oldja meg a gondokat

Az elmúlt egy hétben jelentősen csökkent az üzemanyagok literenkénti piaci átlagára: benzint 640 forint körül lehet tankolni, gázolajat pedig 760 forint körül. Látva a piaci folyamatokat elképzelhető, hogy a piaci árak tekintetében további árcsökkenés is bekövetkezhet – magyarázta Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.

A nyári szabadságolások és a turistaszezon végével a kereslet az most normalizálódni látszik, ezért nem kell attól tartani, hogy üzemanyag hiány léphet fel. A kereslet csökkenése mögött az is állhat, hogy a családok most inkább a megemelkedett energiaárakra tartalékolnak, de a mezőgazdaságban dolgozók is már beszerezték a szükséges készletek nagy részét. Mindez jelentősen enyhítheti a korábbi ellátási problémákat, amelyeket részben a Mol százhalombattai finomítójának karbantartás, részben pedig az okozta, hogy az OMV schwechati kőolajfinomítójából nem érkezik Magyarországra üzemanyag.

Bujdos Eszter azt mondta, a Mol úgy próbál úrrá lenni a helyzeten, hogy elsősorban a nagy partnereinek szállít, míg a kis benzinkutaknak csak korlátozottan biztosít üzemanyagot. Ezen kutak tulajdonosainak helyzetét pedig tovább rontja, hogy csak lassan és nehézkesen tudnak hozzájutni az állami támogatáshoz. "Ez ráadásul valójában nem is 20 forint literenként, hanem csak 16, de még azok a kutasok sem mind kapták meg a kiegészítést, akiknek már sikerült megkötniük az állammal a támogatási szerződést" – magyarázta a szakértő.

Bujdos Eszter arra számít, hogy a következő fél évben százas nagyságrendben fognak kis benzinkutak bezárni, mert a tulajdonosok már nem tudják tovább finanszírozni az ársapka okozta veszteségeiket. Ezen a helyzeten csak a hatósági ár megszüntetése javíthatna – közölte.

"Ahhoz, hogy a kutakon lévő készleteket normális szintre töltsék föl a nagykereskedők, illetve a benzinkutak, mindenképpen a hatósági ár kivezetése kell, bár még azt követően is hetekre lesz szükség ahhoz, hogy a hiányt pótolják" – vélekedett Bujdos Eszter.

