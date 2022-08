Egri Gábor: Válságban a kis benzinkutak, mert se pénz, se üzemanyag

"Sajnos azt kell mondanom, hogy se pénz, se paripa - vagyis, jelenleg benzinből csak 35 százalékot, gázolajból pedig csupán a felét kapják a megrendelt mennyiségnek a kis benzinkutak. Közben pedig a beígért támogatás kifizetése is késik." Ezzel kezdte a helyzet ismertetését az InfoRádióban Egri Gábor.

A szakmai szövetség elnöke nagyon nehéznek nevezte a helyzetüket, mint mondta: a túlélésért küzdenek. Érthetetlennek nevezte, hogy miközben a kis benzinkutak csak az igényelt üzemanyag mennyiség töredékét kapják, a Mol-kutakon és a többi nagy olajtársaság töltőállomásain nincsenek ellátási gondok. "Sikerült is jelentős ügyfélkört elcsábítaniuk" - közölte.

Egri Gábor szerint szóvá tették ezt a Molnál, ahol azt a választ kapták, hogy csak ennyi üzemanyagot tudnak a kis kutakhoz szállítani. Mint mondta: ezzel a nemzeti olajtársaság megsérti a versenysemlegességet.

Azt is elmondta, hogy a kis kutak tulajdonosai a veszteségeiket eddig főleg más vállalkozásaik nyereségéből pótolták, de már ezek a vállalkozások is bajban vannak, a megnövekedett energiaköltségek miatt. Úgy vélte, hamarosan tömeges csődhullám indulhat meg, nemcsak a kis benzinkutak körében, hanem a kkv-k között is. Márpedig - Egri Gábor szerint - ez százezres nagyságú munkanélküliséget eredményezhet a magyar gazdaságban.

A szövetség elnöke azt közölte, hogy a megígért állami támogatás legfeljebb csak arra lesz elegendő, hogy egy ideig még a felszínen tartsa ezeket a kis benzinkutakat. Ugyanakkor hozzátette azt is: egyelőre semmi hírük arról, hogy mikor kaphatják meg a pénzt.

A Magyar Közlönyben ugyan megjelent, hogy a kormányzat 18 milliárd forintot szán a kis benzinkutak támogatására, de az összegnek egyelőre nincs nyoma. A benzinkutasok még nem kapták meg és a kifizető szervezet az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) számláján sem találni.

"Nem tudni hol a pénz" - közölte az InfoRádióval Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

