Wizz Air-elnök: nincs olyan önmagában, hogy extraprofit

Nagyinterjút adott a 24.hu-nak Robert Carey Wizz Air-vezér, aki még mindig nehezen hiszi el, hogy az extraprofitadós koncepció tényleg létezik.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek azt üzeni, az extraprofit és a profit nem válnak szét egymástól, ezért előbbire adót kivetni olyan helyzetet feltételez, "ahol még egyáltalán nem tartunk".

"Az extraprofit feltételezi, hogy nemcsak extraprofitod van, de egyáltalán: van profitod. És iparági szinten még egyáltalán nem tartunk itt: most érjük el azt, hogy a korábbi kapacitást egyáltalán komfortosan üzemeltetni tudjuk, és ez is csak a nyárra igaz. Mindjárt jön a tél, amikor a légitársaságok jellemzően a veszteségeiket összegyűjtik."

Az "egyenletet" tehát a légitársaságnak kell rendbetenni, mégpedig áremeléssel, hisz ha a költségeik - például üzemanyagár - nőnek, az áraik is fognak, az extraprofitadót csak így tudják kigazdálkodni.

Az elmúlt hetek menetrendi és repülőgép-kiszolgálási gondjaival kapcsolatban kijelentette, a nyár elején még tervben volt júliusi és augusztusi járatok 5 százalékát egyből törölték, így hiába szándékoztak a 2019-es "békeév" kapacitásának 135 százalékát produkálni idén. Ráadásul magára a változtatásra a földi kiszolgálószemélyzetben keletkezett emberhiány miatt is szükség volt. Mindemellett a légiirányítás kapacitása sem közelíti meg a 2019-es szintet, ahol pedig tartani kellene szerinte.

A cég több intézkedést is hozott, hogy ne forduljanak elő még megközelítőleg sem olyan esetek, mint amikor Párizs mellett hagytak egy repülőnyi utast, mert egy vihar miatt leszállni kényszerültek, ám a személyzetnek lejárt volna a munkaideje, így az üres géppel Budapestre repültek. "Csökkentettük a menetrendben már szereplő járataink számát, így több tartalék repülőgép és személyzet került a rendszerbe. Szellősebbé is tettük a menetrendet, hogy a kisebb csúszásokat még menet közben ki tudjuk mozogni. Csökkentettük az általunk komplexnek hívott napi útvonalsorrendeket, szóval a bonyolultabb, a menetrendre nézve veszélyesebb mintázatokat. Extra repülőátvizsgálásokat iktattunk be. Szóval mindenhol igyekeztünk megerősíteni a rendszert, hogy még pontosabbak lehessünk és a lehető legkevesebb kellemetlenség érje az utasokat" - sorolta Robert Carey.

A Ryanair járatot csökkentett és beépítette a plusz fizetendőt az árba

Mint az Infostart is megírta, korábban a Ryanair lépett a járatcsökkentés útjára, illetve beépítette az árakba az extraprofitadót, ami miatt Nagy Márton fogyasztóvédelmi eljárást is kezdeményezett a légi cég ellen; emiatt külön 300 millió forint bírsággal sújtották a Ryanairt. A kormányzat a határozatában arra hivatkozik, hogy az extraprofitadót nem is a légitársaságoknak kell megfizetniük, hanem a földi kiszolgáló cégnek. Az viszont a költséget áthárítja a Ryanairre, vagyis végül mégis a légicég fizet. Erre hivatkozott is a Ryanair az eljárásban, az általános szerződési feltételekben szereplők tisztázása azonban a jogi eljárásra marad.

