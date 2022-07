Rezsicsökkentés: napokon belül jöhetnek a finomhangolt részletek

Steiner Attila a Hír TV hétfő esti adásában közölte, hogy az energiaügyi operatív törzs vasárnapi, második ülésén számtalan kérdést azonosítottak, és még zajlik a finomhangolás. Meglátása szerint a teljes csomag akár napokon belül is összeállhat.

A műsorban elhangzott, hogy tényleg nagyon sokféle egyéni élethelyzet van (például van, aki csak áramot használ, de gázt nem, vagy minimálisat, kistelepülésen él, nagycsaládos, stb.), amik kapcsán az energiaügyi és klímapolitikai államtitkár hangsúlyozta: „Nagyon fontos alapelv, hogy mindenki részesülhessen továbbra is a rezsicsökkentésből, és emiatt jött az a kormányzati javaslat, hogy az átlagfogyasztásig mindenki a rezsicsökkentett áron kapja meg az energiát.” Hozzátetette azt is, hogy a felmerült kérdések, élethelyzetek miatt

végigelemzik, hogy az átlagfogyasztás mit is jelent az érintettek esetében.

A télre való felkészülés és a gáztárolók feltöltési stratégiája kapcsán Steiner Attila úgy fogalmazott, hogy „ezen a területen Magyarország már elvégezte a házi feladatát, illetve folyamatban van a munka” – idézi szavait a Portfolio, emlékeztetve: a korábbi hatósági döntésekkel már közel 2,2 milliárd köbméternyi gázbeszerzést és betárolást kell végrehajtani (a stratégiai tartalék szintjét közel 0,3 milliárd köbméterrel kell megemelni és emellett az egyetemes szolgáltatónak 1,87 milliárdot kell betárolnia), illetve egy friss kormánydöntés értelmében további 700 millió köbmétert is vásárolni kell a piacról. Utóbbit a gazdasági oldal információi szerint szindikált bankhitelből tervezi megfinanszírozni a kormány.

Steiner Attila szerint az, hogy a relatív nagy magyar gáztárolói kapacitások már 46 százalékra fel vannak töltve, azt is jelenti, hogy a lakosság éves gázfogyasztásának mintegy kétharmada be van már tárolva, ami jelentősen kedvezőbb, mint az uniós átlag. Emlékeztetett továbbá, hogy az elmúlt években számos beruházást hajtott végre a kormány, így minden szomszédos ország felé össze van kötve hazánk gázhálózata, illetve nagy és rugalmas kapacitású tárolóink vannak, ahonnan nagy mennyiségű gázt lehet felszabadítani szükség esetén. Utóbbiak miatt ismét hangsúlyozta, hogy a „házi feladatot a kormány elvégezte és jobb körülmények vannak nálunk, mint Európában. „De kár is elhallgatni, hogy Európában elég komoly a helyzet” – jegyezte meg.

Az államtitkár mások mellett arra is elmondta, hogy ha a déli irányból – a frissen megépített szerbiai vezeték felől – meg tudjuk tartani a gázimportot, akkor

Magyarország nagyon kedvező helyzetben tud belemenni a téli időszakba.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt