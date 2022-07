Hazai pályán szorongathatják meg a Teslát

A Warren Buffett által támogatott kínai autóipari óriásvállalat, a BYD a legfrissebb adatok alapján letaszította a „trónról” a Teslát az elektromosautó-eladások tekintetében, ezzel markánsan jelezve Kína növekvő dominanciáját az ágazatban.

A sencseni székhelyű BYD az év első hat hónapjában 641 ezer járművet értékesített, ami több mint 300 százalékos ugrás az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Ehhez képest a Tesla 564 000 járművet szállított le az első félévben; fontos viszont megjegyezni hogy mindez úgy jön ki, ha beleszámítjuk a plug-in hibridek eladását is, csak a teljesen elektromos járműveket nézve továbbra is a Tesla a világelső – írja a Portfolio.

A BYD, amely részben a Berkshire Hathaway tulajdonában van, megelőzte a dél-koreai LG-t, mint a világ második legnagyobb elektromos akkumulátor gyártója, a kínai Contemporary Amperex Technology mögött.

A gazdasági portál mások mellett arra is kitér, hogy mindemellett a kínai állam is kiállni látszik az ágazat mellett, az állami televízió június közepén ugyanis arról számolt be, hogy a kormány kiterjesztheti az elektromos autók vásárlására vonatkozó adómentességeket az autóipar fellendítése érdekében – a bejelentést követően a kínai autógyártók részvényárfolyama természetesen megugrott.

Tu Le, a Sino Auto Insights tanácsadó csoport ügyvezető igazgatójának elmondása szerint a BYD termékei számos kritikus EV-piaci szegmenst lefednek. Az erősödő exporttevékenységre reflektálva arra számít a szakember, hogy a BYD hamarosan kihívója lesz a külföldi autógyártóknak hazai pályán is, különösen az Egyesült Államokban.

Nagyon agresszív lépéseket fognak tenni a nemzetközi piacra lépés érdekében

– összegezte Le.

Nyitókép: VCG/VCG via Getty Images