Fennállása eddigi legerősebb évét zárta a sátoraljaújhelyi dohánygyár

A több mint 500 munkavállalót foglalkoztató cég az értékesítés területén is eredményes évet zárt: a cigaretta- és a forgalom motorjának tekinthető szivarkaeladások egyaránt növekedtek tavaly – derült ki a cég keddi közleményéből.

Ugyan a fogyasztási dohányból – a fogyasztásidohány-piac általánosságban is megfigyelhető zsugorodásával szinkronban – kevesebbet értékesítettek, mint 2020-ban, ez egyrészt a termékcsoport adótartalmának a cigarettához képest nagyobb mértékű emelkedésére, másrészt az újgenerációs dohánytermékek térnyerésére vezethető vissza. A nemzetközi jelenlétét is tovább erősítette a társaság 2021-ben, szivarkáival többek között a dél-amerikai piacon, Chilében is megjelent.

Arra is kitértek, hogy 2021 elején a Continental közel 10 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását kezdte meg. A sátoraljaújhelyi dohánygyárban többek között egy modern géppark - köztük egy lézerperforációs gyártógép, illetve különböző laboreszközök – kialakítására került sor. A beruházás fő eleme a 3 szintes üzemcsarnok, amely elősegíti a dohányvágat-előállítási kapacitás mintegy 25 százalékos növelését. Az üzemcsarnok kialakítása a befejezéséhez közeledik, az átadása a betelepített gépsor indulásával együtt a tervek szerint 2022 őszén várható.

Közölték, hogy az idén a Continental a folyamatban lévő beruházás befejezésén, az új üzemcsarnok átadásán túl további kapacitásnövelést tervez, emellett technológia-kölcsönzéssel is bővítené tevékenységét. Az exporttevékenység erősítése szintén céljuk, elsősorban ázsiai, azon belül is közel-keleti fókusszal. A társaság kiemelt hangsúlyt fektet továbbá a bizonytalan gazdasági helyzet által előidézett külső kihívások kezelésére.

