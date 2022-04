Kell-e félni, hogy elöntik az ukrán roncsok a használtautó-piacot?

A magyar-ukrán határhoz közel néhány autókereskedésnél megjelentek olyan menekültek, akik túladnának autójukon. Ezzel kapcsolatban felmerülhet némi aggodalom, hogy "ukrán roncsok" lepik el most a magyar használtautó-piacot, de a Vg.hu-n megjelent összeállítás alapján ettől tartani nem kell, egész egyszerűen azért, mert az unión kívülről tavaly óta csak minimum Euro 6-os motorral felszerelt autót, vagyis legfeljebb 7 éveset lehet vámkezeltetni és forgalomba helyezni itthon, ennél régebbi kocsit csak alkatrész(ek)ként lehet eladni.

Fojt Attila, a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesületének elnöke a lapnak elmondta, igen bonyolult is az ilyen sorsú autók adminisztrációja; ha minden szükséges irat rendelkezésre is áll, vámértékvizsgálatot tart a hatóság, amelyben meghatározza az autó értékét, és ez alapján kell megfizetni a tulajdonosnak a 10 százalékos vámot és a 27 százalékos áfát. Vagyis nem fogad el a NAV az autó értékénél kisebb számlát, adásvételi szerződést. Természetesen a regisztrációs adó megfizetése is kötelező.

Mindezek után nem meglepő, hogy eddig nem sok ukrán import autó szaladgált az országban - ráadásul a forgalomba helyezés csak ez után kezdődik, minimum másfél hónap akkor, ha nincs semmilyen hiba.

Nyitókép: vezess.hu