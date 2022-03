Példátlan gázpiaci lépésről dönthetnek az EU-csúcson

A tagállami nagykövetek folyamatosan készítik elő a csütörtök-pénteki EU-csúcs zárónyilatkozatának szövegtervezetét, és ennek jelenlegi állapotába nyert betekintést a Reuters, ami arra utal, hogy ebben a kérdésben konszenzusközeli az álláspont a tagállamok között – írja a Portfolio.

A szöveg szerint tekintettel a jövő télre, a tagállamok és a bizottság sürgősen együtt fognak működni a gáz, az LNG és a hidrogén közös vásárlásán. A közös energiabeszerzés felé elmozdulás az integrációban is lényeges előrelépés lenne, noha továbbra is a tagállamok kezében maradna hivatalosan az energiapolitika alakításának, illetve az energetikai mix kialakításának joga. A közös erőfeszítések, illetve a közös vásárlás viszont az ellátásbiztonságot is növelné, illetve a nagyobb volumen miatt akár kedvezőbb beszerzési feltételek is kiharcolhatók.

Előírnák a tagállamok azt is, hogy

október 1-ig legalább 90 százalékra fel kellene tölteni az EU területén lévő gáztárolókat.

A zárónyilatkozat tervezete szerint a tagállamok megállapodnak: koordinálják a lépéseiket a tárolók feltöltésére és magát a folyamatot a lehető leghamarabb megteszik. Jelenleg az uniós gáztárolók együttes átlagos töltöttsége 26 százalék.

A zárónyilatkozat tervezete azt is tartalmazza, hogy a tagállamok lépéseket tesznek az elszabaduló energiaárak fogyasztókra gyakorolt hatásainak enyhítésére és azt is megvitatják, hogy hogyan lehet biztosítani az energiapiacok optimális működését. Utóbbi kapcsán a szöveg szerint felkérik majd az Európai Bizottságot, hogy fogalmazzon meg „szükséges javaslatokat”.

A portál szerint a csütörtök-pénteki EU-csúcson arra van esély, hogy a tagállamok jobban artikulálni tudják elképzeléseiket a gáz-, illetve árampiaci beavatkozás kérdésében és ez alapján kialakulhat egy irány, amelynek részletes kidolgozásával megbízhatják az Európai Bizottságot. Közben viszont a gázvásárlási és gáztároló feltöltési témában a most megszülető döntés alapján már el tudják kezdeni a megvalósítást.

