Varga Mihály: a négy "stop" intézkedés miatt nincs itthon 10 százalékos infláció

A szokásokhoz híven felszólal Varga Mihály pénzügyminiszter, Parragh László, az MKIK elnöke, valamint Orbán Viktor miniszterelnök (az ő beszédét külön cikkben tudósítjuk majd).

Parragh László arról beszélt, hogy Magyarországon a járvány és az infláció kezelésében is gyorsan és határozott kézzel részt vett, vesz az állam. Bár az árstopot a gazdasági szereplők nem szeretik, de a nagyobb baj elkerülése érdekében "ezt a békát le kellett nyelnünk".

A kamara elnöke kijelentette, felértékelődött az állam szabályozó szerepe az elmúlt időszakban és felértékelődött a kamara segítő munkája.

A kamarai hálózat javaslatai jelentős részben megjelentek a gazdaságvédelmi tervben, a gazdaság újraindításában is aktív szerepet próbálnak játszani. Olyan fontos javaslataik valósultak meg, mint például a munkahelyteremtő bértámogatás egyszerűsítése vagy a hitelmoratórium meghosszabbítása. A kiszállított készételek áfacsökkentése sok céget mentett meg, a SZÉP-kártya átjárhatósága is hasznos volt. Megjegyezte, tudják, hogy ilyen változtatásoknál mindig vannak vesztesek is, így a SZÉP-kártyánál is volt. A szocho csökkentését és a szakképzési hozzájárulást, a KIVA összeghatárának megemelését, a kkv-k rezsicsökkentést, valamint a vállalkozásokat támogató hitelprogramokat is kiemelte.

"Elértük azt, hogy ma többen jelentkeznek szakképzésbe, mint gimnáziumba"

- mondta Parragh László, utalva a munkaerőhiány egyik szegmensének sikeres kezelésére.

Sok megállapodás született a jelenlegi kormányzat és az MKIK között; 2010-ben, a választások előtt kötötték az elsőt, és minden választás előtt aláírták a megállapodást a folytatásról. "A különlegesség, hogy mindkét fél betartotta a megállapodásban foglaltakat" - jegyezte meg.

A 2020-ban indított krízishitel-konstrukciók, a 2021-es újraindítási hitelek segítségével 30 ezer vállalkozást értek el és 51 ezer működő hitelszerződést kötöttek - ez mindenki számára érzékelhető mentőöv volt.

Három éve mondja a kamara, hogy inflációs veszély van (az infláció fele várakozás, a másik fele valóság) - mutatott rá Parragh László. Elkerülni nem lehet az inflációt, csak tompítani. A nemzetközi folyamatok ebbe az irányba mennek, és a hazai folyamatok egy része is erre mutat. Az energiaárak megtöbbszöröződése, a kínai gabonafelhalmozás, a nemzetközi nyersanyagárak drágulása, a chiphiány tüzelte az inflációt.

Strukturális változások zajlanak a világgazdaságban, jegyezte meg a kamarai elnök. Ennek mindenki a nyertese akar lenni. A kamarának az alábbi témákra kell figyelemmel lennie.

Egészségszuverenitás erősítése.

Világgazdasági folyamatok figyelése a vállalatok oldaláról.

A külkereskedelem mennyiségi és minőségi javítása, több cég részvétele.

Hosszabb távon felértékelődik a biztonságos termelés és a vállalkozások közti bizalom.

Innovativitás, digitális átállás.

Vállalati pénzügyi tudatosság felértékelődése is fontos.

Közepes jövedelmi csapdahelyzet elkerülése, dualitás megszüntetése.

Mindehhez összefogás és közös munka szükséges, zárta szavait Parragh László.

Varga Mihály arról beszélt, hogy az elmúlt héten két meglepetés is volt:

az infláció magasabb lett a várakozásoknál, és

a gazdasági növekedés is magasabb lett a várakozásoknál.

Ez azoknak volt meglepetés, akik nem hitték el, hogy a gazdaság nem a járvány előtti állapotba fog helyreállni - mondta a pénzügyminiszter.

2020 márciusában négy kihívás volt az ország előtt:

világszintű válság alakult ki, satufékezés történt mindenhol a spanyolnátha-járvány óta az egyik legkomolyabb járvány, nem volt senki, aki megmondja, hogyan kell vele megküzdeni az oltóanyag előállítása 1-1,5 évet fog igénybe venni, erre kellett 2020 márciusában felkészülni, tartósan együtt kell élni a gazdasági kihívásokat okozó korlátozásokkal alkalmazkodni kell ehhez, különben negatív spriálba rántja be az országot.

A kormánynak kezelnie kellett a járvány hatásait. Tudták, hogy lesznek olyan ágazatok, amelyeket jobban érint a járvány, mint másokat. Turizmus, légi közlekedés, sportágazat (komoly gazdasági szegmens mindenhol). Ezért volt fontos a sok hitelprogram és a bértámogatás, hogy mozgásban maradhassanak az érintett vállalkozások. Végül fenn kellett tartani a bizalmat, mert arra épül a gazdaság is - sorolta Varga Mihály.

A növekedési áldozatot kellett minimalizálni és mozgósítani kellett a költségvetési forrásokat - mutatott rá.

2008-9-ben megszorítással kezelte a válságot az akkori kormányzat. A 2020-21-es válságot (ami a világgazdaság tekintetében kétszer akkora volt, mint a 10 évvel korábbi) a kormány a saját erejéből tudta megoldani, nem kellett az IMF-et hívni, mint tíz éve, amikor piaci alapon nem volt jelentkező magas kamatok mellett sem.

A GDP 36 százalékát tette ki a magyar költségvetési átrendeződés a járvány segítésére.

Széleskörű egyeztetés indult az állami intézményekkel, hogy elfogadtathassák a segítő csomagokat. Családokat, vállalkozásokat kellett segíteni: fejlesztési programokat kellett folytatni és új, beruházássegítő programokra volt szükség. Mindemellett adócsökkentést is végrehajtott a kormány, pénzt hagyva a vállalatoknál.

Mindezt úgy kellett végrehajtani, hogy a járványból kifelé az új versenynél a startvonalhoz kerüljön Magyarország - ez sikerült, az ország már a 2019-es kibocsátási szintje fölött van 4 százalékkal.

Devizakötvényt bocsátottak ki az intézményi megtakarítások és a lakossági állampapír-vásárlások mellé a költségvetés finanszírozásához. (10 ezer milliárd forint fölött van a lakosság kezében lévő állampapírvagyon.)

Évtizedes mértékkel nézve a nemzet legfontosabb kihívása a népesedés, ezért volt fontos a családok támogatása a járványban az otthonteremtési támogatások kibővítését, valamint a fiatalok-idősek számára bevezetett külön intézkedéseket (szja-mentesség a 25 év alattiaknak; 13. havi nyugdíj).

Az ország magas beruházási rátája mutatja, hogy a következő évben olyan vállalkozások indulnak, amelyekkel tartani lehet az 5 százalék fölötti gazdasági növekedést. 1900 milliárd forint a 13 legnagyobb beruházás értéke, most vannak fejlesztési szakszban.

"A legnagyobb partnereink ebben a helyzetben sem léptek vissza mellőlünk, Magyarországon továbbra is érdemes tőkét befektetni, beruházni"

- értékelt a pénzügyminiszter.

2009-ben 53 forint ment 100-ból az államkasszába, most csupán 34 forint.

"Az a hatéves megállapodást, amit a munkaadókkal és munkavállalókkal aláírtunk 2016-ban, megvalósult és még egy fél százalékpontnyi adócsökkentéssel több is lett" - jegyezte meg.

A vállalkozások teljes digitalizált adatbevallásának megvalósítása a cél, "hogy egy kicsit munka nélkül maradjanak a könyvelők és a könyvvizsgálók, mert itt az állam is tud szerepelni".

2002-2010 között privatizáció és adóemelés mellett jelentős hitelfelvétel is történt, ezért nem volt a 2008-9-es válságnál az államnak mozgástere, a magyar államadósság csökkenése viszont 2010 után tartóssá vált. Csak a járvány változtatott ezen 2019-ben, de a következő időszak egyik legfontosabb feladata az, hogy visszaálljanak a csökkenő pályára.

Az éves magyar növekedés 7,1 százalék, a lengyelek a másik éllovasok. "Bele se merek gondolni, hogy ha tavaly ideadták volna azt a pénzt az EU-ból, ami járt volna, milyen növekedés lett volna" - jegyezte meg.

A magyar foglalkoztatás az EU-ban az egyik legjobb, a munkanélküliségi rátában az egyik legkisebb.

Az egészségügyi rendszer átalakításának része volt az orvosbéremelés is, valamint a hálapénz kivezetése - ez is a járvány időszaka alatt történt. A másik fontos folyamat volt a járvány idején kikényszerített digitális átalakulás.

Az infláció: valóban magasabb volt a piaci várakozásoknál, de nem volt magasabb annál, mint amit józan ésszel kalkulálni lehetett Varga Mihály szerint. A V4-ek között Magyarországon van a legalacsonyabb infláció.

Megemlítette a négy "stopot", köztük a kamatstopot, amit előző nap terjesztettek ki a lakáslízingre is - ezek miatt alacsonyabb, nem 10 százalékos az infláció.

2021-ben elsők voltunk az EU-ban a gazdasági növekedésben, ehhez meg kell maradnia az együttműködésnek a kamarákkal, vállalkozásokkal. Reménybeli felminősítéseink is függhetnek ettől - mondta.

Sikeresnek nevezte a magyar válságkezelést, a kulcspontok megválasztása nagyon fontos volt (beruházások, családok támogatása például).

Nincs megállás: a jövő egyik nagyon fontos kérdése, hogy hogyan lehet úgy a növekedési pályán maradni, hogy az az egyensúllyal párosuljon.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt