"Aszályvarázsgömböt" kaptak a gazdák, tíz napra lát előre

Aszálymonitor-rendszeren figyelhetik a gazdák, hogy milyen talajviszonyok lesznek az előrejelzések szerint, ami például a vetési időszakban nagyon fontos információ.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, 2016-ban döntöttek az operatív vízhiány-értékelő és -előrejelző rendszer létrehozásáról.

"Ez elég bonyolultan hangzik, de egész egyszerűen arra szolgál, hogy most már az árvízen és a belvízen kívül gyakorlatilag az aszályt, a vízhiányt is előre tudjuk jelezni. A védelmi intézkedéseket nekünk meg kell határoznunk, ilyen például a vízátvezetés vagy a rendkívüli vízpótlás más területekről. Nagyon fontos dolog az, hogy a gazdák tudják ezt használni, így ők is tudják, hogy mire számíthatnak a nyári legforróbb időszakokban" – ecsetelte Siklós Gabriella.

A vízügy 84 aszályvédelmi körzetet jelölt ki, jelenleg pedig 112 állomáson van jelen már az aszálymonitoring-rendszer.

"Ezek az érzékelők öt ponton mérik a talajnedvességet és a talajhőt, akik ezzel foglalkoznak, pontosan tudják, hogy a talajhő a vetésidő meghatározása szempontjából nagyon fontos. Rögzíti még a rendszer a szélerősséget, a levegő-hőmérsékletet, a páratartalmat és a csapadékmennyiséget is. Ezek az adatok elérhetők online, a vizhiany.vizugy.hu és az aszalymonitoring.vizugy.hu portálon" – folytatta Siklós Gabriella.

Az adatokon kívül 10 napos előrejelzés hozzáférhető a felületeken.

