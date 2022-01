Őrületes, ami a fővárosi ingatlanfejlesztés terén zajlik

A Portfolio gyűjtötte csokorba a különböző ingatlanszegmensek folyamatban lévő fejlesztéseit hat szektort – szállodák, üzleti világ, új lakások, irodapiac, raktárak és új városrészek – górcső alá véve.

Mint olvasható, fejlesztési szempontból továbbra is aktív maradt a budapesti szállodapiac, vannak új projektbejelentések és folyamatban lévő építkezések, felújítások egyaránt. Sőt, az elmúlt évben több átadóra is sor került, már várja a turistákat például a B&B Hotel Budapest City, a Crowne Plaza Budapest, az IntercityHotel, vagy az ötcsillagos Matild Palace. Sok szállodatulajdonos döntött azonban úgy, hogy ameddig nem lesz erőteljesebb a turizmus, nem kapkodja el a nyitást, így nemcsak a megnyitókat, hanem a kivitelezési munkákat is sokan csúsztatják a tervezett időponthoz képest.

A törvényi korlátozások miatt fehér holló szerű ritkaságnak számít, ha Magyarországon új pláza épül, a 2021-es év azonban ebből a szempontból szerencsés volt: szeptemberben nyitott meg az 55 ezer négyzetméter bérbe adható kiskereskedelmi területű Etele Plaza a XI. kerületben. Ezzel rögtön mintegy 140 új üzletet is kapott a főváros. Az új egységek mellett vannak viszont nagyobb volumenű felújítási munkák, valamint számos irodaház, multifunkciós épület és lakónegyed fejlesztése is folyamatban van, amihez szinte minden esetben társul valamilyen kisebb alapterületű áruház, vendéglátóhely, vagy nem kizárólag élelmiszer fókuszú üzlet.

Ha összesítjük a folyamatban lévő, vagy az elmúlt időszakban elkészült budapesti újlakás-projekteket, egy több mint 380 soros listát kapunk – teszi hozzá a gazadsági lap. Ezekben a projektekben összesen mintegy 22-23 ezer új lakás fog hamarosan elkészülni, vagy épp készült el (ha a tervezetteket is belevesszük, több mint 25 ezer) a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai és a piaci információink alapján. A teljes új budapesti lakásállomány 13 százaléka öt projektben (vagy pontosabban egy adott projekt valamelyik ütemében) összpontosul.

4 millió négyzetméternyi iroda

A home office erőteljes elterjedése, valamint a hibrid munkavégzés sok új kérdést feszeget az irodapiacon, sokan gondolkoznak azonban úgy, hogy a megváltozott szokások mellett sem fog összezsugorodni jelentősen az irodaházak iránti kereslet. Főként nem a jó lokációban, és jó minőségben épült irodaházak esetében. Mint olvasható, a BRF legutóbbi összesítése alapján 3 955 600 négyzetmétert tesz ki a teljes budapesti modern irodaállomány.

2021-ben három irodaházat már biztosan átadtak: az első negyedévben az Univerzum Office Building-et a Dél-Buda alpiacon (22 000 m2), illetve a Nem-központi Pest alpiacon a JA4 Loft Offices-t (2700 m2). A második negyedévben készült el a 19 760 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező BudaPart City, a harmadik negyedévben pedig nem volt új átadás. 2022-ben pedig mintegy 350 ezer négyzetméternyi irodaterület készülhet el, ennek a nagyobb része a piacnak készül, míg az ötödét saját székház építése teszi ki (Mol és OTP székházak).

A Portfolio részletes összefoglalója a fentieken túl kitér még a fővárosi hatalmas raktárfejlesztésekre, valamint a mini városközpontokra is.

Nyitókép: Photographer and videographer fr/Getty Images