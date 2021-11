A Zaha Hadid-iroda terveivel indul Zugló új központjának építése - fotók

Zuglóban, a Bosnyák téri piactól a Rákos-patakig fekvő területen, egy 240 ezer négyzetméter hasznos terület kerülhet megépítésre – erősítette meg korábban Balázs Attila, a Bayer Construct Zrt. elnök-vezérigazgatója a Portfolionak.

Tavaly januárban a tervek egy mix beruházásról szóltak, ami alapján piacot, nagy köztereket, bevásárlóközpontot, irodát és lakóegységet is építenek.

A ZVK Projekt Iroda most közzétette a beruházás látványterveit, illetve arról is beszámoltak, hogy a Bayer Construct csoport szakaszosan fejleszti az új városközpontot. Az építkezés jövő év elején kezdődik, és a tervek szerint 2029-ben fejeződik be. ZVK Projekt Iroda

Az elmúlt másfél évtizedben már számos dátum és terv hangzott el a terület beépítésével kapcsolatban, a jelenlegi városvezetés azonban döntött, és csütörtökön rendkívüli testületi ülésen vázolta a Bosnyák térre tervezett koncepciót az új főtérről, piacról, szakrendelőről és Városházáról.

Zugló képviselő-testülete csütörtökön arról szavazott, hogy elviekben egyetért a koncepciótervvel és felkérte a polgármestert a tervpályázati kiírás előkészítésére. A témáról lakossági fórumot tartanak november 23-án - írta közleményében a kerületi polgármesteri hivatal.

A tervek szerint a Bosnyák téren egy 6-8 ezer négyzetméteres főtér létesül, innen sétálóutca nyílik, annak mentén helyezkedik majd el az újonnan megépülő modern városháza, a korszerű szakrendelő intézet és Zugló egyik szimbóluma, a Bosnyák téri piac is egy létesítményben. Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

A Bosnyák tér mögött külön, a Bayer Construct vállalatcsoport magánberuházásában, mégis egységet képezve a megújuló főtérrel, épülne meg egy új városnegyed parkokkal, bevásárló-utcával, ahol a sétányról közelíthetők meg az üzletek. A Csömöri út mentén irodaépületek épülnek, a Bosnyák utca felőli részen lakóházak.

Ennek a terveit a világhírű építésziroda, a Zaha Hadid Architects készítette,

amelynek igazgatója, Gianluca Racana személyesen repült Budapestre, hogy bemutassák terveiket a csütörtöki rendkívüli testületi ülésen.

Horváth Csaba polgármester szerint a cél, hogy egy minél zöldebb városrészt hozzanak létre, ezért új köztereket és parkokat alakítanak ki a jelenleg használaton kívüli területen, mindeközben arra is figyelnek, hogy

a meglévő értékeket, mint amilyen a Bosnyák téri piac és templomtér, átmentsék.

A környező utcákban több mint 13 ezer négyzetméter zöldterület jön létre, de a terület belső zöld sétányait is mindenki használhatja majd. Összességében több mint 35 ezer négyzetméter parkosított terület valósul meg. "A korábban ide tervezett hatalmas pláza hangulata helyett egy emberléptékű, élhető, okos és fenntartható városközpont születik, ötvözve a belváros sokszínű, minőségi szolgáltatási környezetét Zugló zöld identitásával" - mondja Zugló polgármestere, aki már a kampányában megígérte, hogy rendbe teszi a Bosnyák teret. ZVK Projekt Iroda

A kerület vezetése az egyszeri 150 millió forintos bevétel mellett a magánberuházásban épülő kereskedelmi és irodaépületek működéséből évi egymilliárd forintos helyi adóbevételt remél, amiből további fejlesztések valósulhatnak meg Zuglóban.

A városháza jelenlegi épületében lakásokat alakítanak ki, az új piac megépüléséig pedig ideiglenes piac kialakításával biztosítják a vásárlás lehetőségét.

Dienes János, Zugló főépítésze elmondta, hogy a szakmai tanulmányok az épületek 50-100 éves átlag élettartamával számolnak.

A Bosnyák tér és környékének rehabilitációjával ráadásul azt is reméli a kerületvezetés, hogy Zugló egyik fő tere újra visszakapja központi, méltó szerepét, ami jelentősen felértékelheti ezt a városnegyedet, így a kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatok is megfordulhatnak. ZVK Projekt Iroda

Nyitókép: ZVK Projekt Iroda