Mindenkit meglepett a Tesla

2021 harmadik negyedévében a vállalat több mint 241 ezer elektromos járművet szállított ki az ügyfeleknek, 72 százalékkal, 102 ezerrel többet, mint az egy évvel ezelőtti időszakban.

Ezzel a Tesla felülmúlta az elemzők várakozásait, ugyanis a prognózis 227 ezer darabról szólt.

A cég története során ebben a negyedévben értékesítették a legtöbb kocsit.

Az is kiderült, hogy a harmadik negyedévben 237 ezer autót gyártott a Tesla. Jövőre az évi egymilliós gyártási ütemet is elérhetik, ha az austini és berlini gyár is működni kezd - írja a villanyautosok.hu oldal.

