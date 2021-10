Riasztóan sérükékennyé vált a globális ellátólánc, szabad mozgást követelnek a dolgozók

A tengerészek, a teherautó-vezetők és a légitársaságok dolgozói a pandémia ideje alatt karantént, utazási korlátozásokat és bonyolult, vakcinázással összefüggő procedúrákat kellett, hogy átvészeljenek annak érdekében, hogy ne omoljon össze a globális ellátási lánc és mindenki hozzájuthasson élelmiszerekhez és minden máshoz akkor is, amikor az országok jobbára bezárták határaikat. Mostanra azonban a CNN cikke szerint sokan megunták azt, amit el kell viselniük, ez pedig új okból veszélyeztetheti az ellátási lánc működését.

Két éve tart a nyomás

A Nemzetközi Hajózási Kamara (ICS) és más iparági csoportok szerdán az ENSZ Közgyűlésén részt vevő államfőkhöz intézett nyílt levelükben

a globális közlekedési rendszer összeomlására figyelmeztettek,

amennyiben a kormányok nem állítják vissza a szállításban dolgozók szabad mozgását, és nem adnak nekik elsőbbséget az Egészségügyi Világszervezet által elismert oltásokhoz való hozzájutásban.

"A globális ellátási láncok kezdenek megroppanni, a két éve tartó megterhelés áldozatait szedi" – írták a levélben, amelyet a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA), a Nemzetközi Közúti Közlekedési Szakszervezet (IRU) és a Nemzetközi Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ITF) is aláírt. Ezek együttesen 65 millió közlekedési dolgozót képviselnek világszerte.

"Valamennyi közlekedési ágazatban munkaerőhiány van, és arra számítunk, hogy még többen fognak távozni azokból a világjárvány során milliókkal szemben tanúsított rossz bánásmód miatt, ami még nagyobb veszélynek teszi ki az ellátási láncot" – tették hozzá.

Sokan nem szerződnek újra

Guy Platten, az ICS főtitkára szerint a munkaerőhiány az év vége felé valószínűleg tovább fokozódik, mivel a tengerészek nem akarnak új szerződéseket kötni, amiért a kikötők leállása és az utazási korlátozások folyamatos változása miatt azt kockáztatják, hogy nem érnek haza karácsonyra.

"A globális ellátási lánc nagyon törékeny, az, hogy egy áru eljusson a boltokba, ugyanúgy függ egy Fülöp-szigeteki tengerésztől, mint egy teherautó-vezetőtől. Eljött az idő, hogy a kormányfők reagáljanak ezeknek a munkavállalóknak az igényeire" – tette hozzá Stephen Cotton, az ITF főtitkára.

Hajókon ragadnak

Az, amit a szállítási lánc dolgozóinak át kell élnie, időnként valóban túl sok. Amikor Karynn Marchallal és legénységével közölték, hogy a japán Hokkaidóban való kikötés után nem mehetnek ki a partra, az nagy csapást mért a morálra. "Egyikünk sem tudta, meddig fog ez tartani" – mondta a CNN-nek a 28 éves hajós, aki egy autószállító első tisztje.

Ez több mint másfél évvel ezelőtt történt, de Marchal és hajózó társai azóta sem mozoghatnak szabadon a szárazföldön.

A hajó fedélzetén töltött hetek után néhány óra a parton nagyon is szükséges pihenést jelent, jelenleg azonban a tengerészek csak azért hagyhatják el a hajót, hogy máshová utazzanak, általában hazatérjenek. Marchal a szerencsésebbek közé tartozik, mert ő legalább haza tudott jutni az Egyesült Államokba. "Vannak emberek, akik több mint egy éve a tengeren ragadtak" – mondja.

A pandémia elején sok hajós hajlandó volt arra, hogy hónapokkal hosszabbítsa meg szerződését annak érdekében, hogy az áruk mozgása ne álljon le a világon. Ennek eredményeképp azonban 2020-ban, a csúcsponton 400 ezer hajós ragadt azon a hajón, ahol eredetileg szolgált, köztük voltak olyanok is, akik másfél évvel lépték már túl eredeti szerződésüket.

Van hatszor oltott tengerész is

Ez a helyzet javult, viszont a delta vírusmutáns miatt a tesztelés és az oltások megkövetelése, illetve azok ellenőrzése szigorodott, ráadásul nagyon gyakran változnak a szabályok, sokszor az utolsó pillanatban. Emiatt vannak tengerészek, akiket már számos alkalommal kellett beoltani, mert az egyes országok más és más vakcinákat fogadnak el. Guy Platten tud olyan tengerészről, akinek már három két oltásból álló sort, azaz összesen hat vakcinát adtak be,

ugyanakkor a tengerészeknek csak 25-30 százaléka van teljesen immunizálva.

A tesztelés is kihívás: februárban Németország bevezette a teherautó-sofőrökre nézve is kötelező PCR-teszteket, minek következtében Olaszország is ugyanígy intézkedett. Az eredmény: hatalmas torlódás a határokon, nulla fok alatti hőmérsékletben élelem nélkül várakozó kamionosokkal.

Ha hazamennének, még ott a karantén is

A Marchal első tisztjének és legénységének hét nap alatt tíz koronavírus-tesztet kellett csináltatnia, hogy egy szingapúri hajójavítóba mehessenek, amit aztán koronavírus miatt lezártak. Októberre készül el hajójuk, melynek nem hagyhatják el a fedélzetét. Ha pedig végre haza is jutnak majd, hosszas karantént kell kibírniuk, mielőtt családijaikkal találkozhatnának.

A tengerészek tartják életben a hajózási iparágat, mégsem kaptak olyan prioritást, mint a frontvonalban dolgozók, mondta Shaailesh Sukte, a Seaspan Amazon konténerhajó kapitánya. "Ha azt akarjuk – mondta, ¦ hogy a világ mozgásban maradjon, akkor enyhíteni kell az utazási korlátozásokat."

