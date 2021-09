Egyszerre több célt is szolgál a Magyarország által felvett devizaadósság

Mint az Infostart is megírta, múlt héten az ÁKK 4,5 milliárd eurós deviza forrásbevonást hajtott végre (10 éves dollárkötvényből 2,25 milliárd dollárnyi ajánlatot, a 30 évesből pedig 2 milliárd dollárnyit fogadott el a keddi nemzetközi kötvénykibocsátás keretében). Ennek részleteiről és céljairól beszélt az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója a Portfolionak. Elmondta: a tranzakcióval visszaállította a piaci jelenlétet Magyarország a világ legnagyobb adósságpiacán, így most már likvid hozamgörbével rendelkezik dollárban is.

A gazdaság vártnál jobb teljesítménye biztosított mozgásteret a kötvénykibocsátásra, amelynek célja a likviditási tartalék növelése, az esetlegesen kieső RRF előleg és egyes stratégiai kormányzati kiadások (pl. beruházások, esetleges 4. Covid-hullám elleni további védekezés költségei és lehetséges állami vagyonbővítés) finanszírozása, valamint magas kamatozású, rövid lejáratú devizaadósság visszavásárlása és a 2022-es költségvetési hiány előfinanszírozása céljából - sorolta Kurali Zoltán.

A jelenlegi kedvező nemzetközi tőkepiaci környezet és hozamszintek lehetővé tették a forrásbevonás megvalósítását, még a jegybanki állampapír-vásárlási programok mértékének érdemi csökkentése előtt.

A nominális GDP a korábbi prognózisoknál valószínűleg jóval magasabb lesz, így van mozgástér idén a többletkibocsátásra úgy, hogy a GDP arányos adósság ne emelkedjen - mondta.

"Az már látszik, hogy a jövő évi hiány finanszírozásának terheit nem háríthatjuk teljesen a forintpiacra, az MNB elkezdte mérsékelni az állampapír-vásárlás heti ütemét, így előre gondolkodva, számba véve a forintpiac kilátásait az idén és jövőre valamint a júniusban elfogadott 2022-es költségvetés várható finanszírozási igényét, most volt jó alkalom a piacra lépésre."

Megjegyezte: Magyarország soha nem lépett még ennél kedvezőbb feltételekkel a nemzetközi kötvénypiacra.

Az adósságráta csökkenésnek teljesülnie kell, ez jogszabályi kötelezettség. Középtávon pedig a devizaadósság arányának a költségvetési hiány és a GDP arányos adósság csökkenésével párhuzamosan mérséklődnie kell, hasonlóan az elmúlt években megfigyelhető tendenciákhoz - hangsúlyozta Kurali Zoltán.

"A kibocsátás előkészületei keretében folytatott befektetői egyeztetéseken

maximum 1000 milliárd forintra becsültük azt az összeget, amely várhatóan 2022-es előfinanszírozásra fordítható,

de természetesen ez egy előrejelzés, amelynek megvalósulását sok tényező befolyásolhatja pozitív és negatív irányba is. Az ÁKK feladata a költségvetés finanszírozási igényének biztosítása, a költségvetési kiadásokról, a források felhasználásáról a kormány rendelkezik" - mondta a szakember.

Nyitókép: Pixabay