Egyelőre elmaradt a roham az újraindítási hitelek iránt

Az első két hónap tapasztalata alapján a tavaly nyáron bevezetett Széchenyi Kártya program+ indulásához képest az érdeklődés mérsékeltebb, nagyjából feleannyian igényeltek hitelt július-augusztusban. Tavaly minden vállalkozás ráharapott arra a forrásra, amit ez a program nyújtott, sokan akár konkrét fejlesztési cél nélkül igényeltek hitelt, idén sokkal megfontoltabbak a vállalkozások a hitelfelvételkor – mondta az InfoRádióban Szabó Norbert, a Sberbank mikrovállalati üzletágának vezetője.

A banki tapasztalatok szerint a beruházási hitelekre most sokkal mérsékeltebb a kereslet, ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy az anyagárak állandóan változnak, és ez a kivitelezői oldalon okoz bizonytalanságot. Emiatt a kisebb, különösen a mikrovállalkozások nem mernek beruházásba kezdeni hitelből. A legkisebb vállalkozásoknak most a folyószámlahitel a fő cél, a középvállalkozói szektorban számottevő részarányt képvisel a forgóeszköz-hitel is.

"A tavalyi átlag hitelnagysághoz képest az idén az igénylési összegek 30 százalékkal alacsonyabbak. Ez nagy valószínűséggel a hitelfelvételi szándék tudatosságára vezethető vissza, most tényleg csak annyit igényelnek, amennyire szükségük van" – mondta Szabó Norbert, és hozzátette, a folyószámla jellegű hiteleket ebben a csomagban fix 2 éves futamidővel kínálják, a forgóeszközhitelek maximum 3 évre vehetők fel, és a legkisebb vállalkozásoknál jellemzően dominál a 3 éves futamidő.

A szakértő úgy véli, a mikrovállalati szegmensben az új konstrukciók pótolni tudják majd a korábbi hiteleket, a középvállalkozások esetében lesz nehezebb a pótlás, mert az NHP-hitelek kiestek most a piacról és ott sokkal nagyobbak voltak az elérhető hitelösszegek. Ennek ellenére szerinte az utolsó negyedévben lesz még egy igénylési hullám

Nyitókép: Pixabay