Megvan az év légitársasága: szempont volt a koronavírus is

A koronavírus nemcsak azzal hatott a rangsorra, hogy Covid-biztonság szempontjából is vizsgálni kellett a légitársaságokat: a járvány annyira drasztikusan avatkozott be a repülésbe, hogy a profittal kapcsolatos szempontokat ebben a rangsorban inkább nem érvényesítették. Az átalakult viszonyok közepette a Qatar Airways bizonyult a legjobbnak: a dohai központú társaság az utasteret érintő innovációk, a fedélzeti szolgáltatás és a világjárvány idején való folyamatos működés iránti elkötelezettség és elkötelezettség miatt kaphatta meg az első díjat, írja a CNBC.

A világ egyik legfiatalabb flottájával rendelkező légitársasága ezek mellett két dologban is világelső volt a elmúlt időszakban: a nemzetközi légi szövetség, az IATA biztonsági auditját elsőként teljesítették, illetve elsőként kaptak Covid Safe Travel Pass elismerést is. Mindennek köszönhetően tavalyi 9. helyükről az élre kerültek, miközben a legtöbb társaság nagyjából tavalyi helyezését tartotta meg. A teljes rangsor 1. Qatar Airways (9)

2. Air New Zealand (1)

3. Singapore Airlines (2)

4. Qantas (4)

5. Emirates (6)

6. Cathay Pacific (5)

7. Virgin Atlantic (7)

8. United Airlines (N/A)

9. EVA Air (8)

10. British Airways (17)

11. Lufthansa (11)

12. ANA, or All Nippon Airways (3)

13. Finnair (12)

14. Japan Airlines (13)

15. KLM (14)

16. Hawaiian Airlines (16)

17. Alaska Airlines (18)

18. Virgin Australia (10)

19. Delta Air Lines (19)

20. Etihad Airways (20)



A zárójeles szám az egyes légitársaságok tavalyi helyezését mutatja meg.

Az éves listára csak a hét csillaggal rendelkező légitársaságok kerülnek fel. Csillagokat a baleseti előzmények, a pilótákkal kapcsolatos incidensek, a kormányzati ellenőrzésekés most már a koronavírussal kapcsolatos protokoll, például a távolságtartáson, a repülőgépek tisztításán és a maszkos utaskísérő személyzet alapján kaphatnak. Az AirlineRatings.com 350 légitársaságot értékel, ezek közül kevesebb mint 150 rendelkezik hét csillaggal, nyolc légitársaság pedig

Az AirlineRatings.com által értékelt mintegy

350 légitársaság közül kevesebb mint 150 rendelkezik hét csillaggal.

A honlap szerint nyolc légitársaságnak csak egy csillagot adtak. Az értékelésben szerepet kapnak a kínált szolgáltatások, a személyzet elkötelezettsége és az utasvisszajelzések is.

A társaságok kínálta termékeket és szolgáltatásokat is értékeli az oldal, ezek közül is elismerve a legjobbakat. A legjobb business class és a legjobb fedélzeti catering díját is a Qatar kapta, a legjobb prémium turistaosztály és turistaosztály az Air New Zealandé, míg a legjobb belföldi társaság és a legjobb utasvárók díja a Qantasnak jutott. A Singapore Airlines-t a first class szolgáltatásért, a Virgin Australiát a személyzetért, míg az Emirates-t a fedélzeti szórakozási lehetőségekért díjazták.

Ázsiában a Jetstar,

Európában az EasyJet,

Amerikában a SouthWest

a legjobb diszkont légitársaság, ultradiszkont kategóriában pedig a VietJet Air kapott elismerést.

