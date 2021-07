A járvány farvizén beindult a vállalati felvásárlási láz

Az európai tranzakciós piac 412 milliárd dolláros új rekorddal szinte megduplázta a tavalyi 245 milliárd dolláros eredményét.

Vaszari Péter, az EY stratégiai és tranzakciós tanácsadással foglalkozó üzletágának vezetője a közlemény szerint elmondta, hogy a magyarországi tranzakciós piac fellendülését két fontos trend hajtotta az elmúlt időszakban. A járvány gazdasági hatásainak enyhítése céljából adott mentőcsomagok és megnövelt likviditás hatására egyrészt sok úgynevezett "olcsó pénz" volt a piacon, másrészt a járvány a digitalizáció fontosságára is felhívta a figyelmet, ami miatt sok cég döntött technológiai vállalatok felvásárlása mellett - fejtette ki a szakember. Szerinte egyre több hazai nagyvállalat éri el azt az érettségi szintet, hogy már vevőként tud megjelenni külföldön.

Az adótanácsadással is foglalkozó társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a technológia (783 milliárd dolláros értékkel) továbbra is a legvonzóbb terület a befektetők számára. Ugyanakkor a média és a szórakoztatóipar területén is számos nagy üzletet kötöttek, aminek köszönhetően megtízszereződött és elérte a 157 milliárd dollárt a szektorban megvalósult ügyletek értéke - mutattak rá.

A beszámoló alapján a társaságok számos felvásárlást a fenntarthatósági célok elérése érdekében indítottak el, ennek következtében a megújulók piacán szinte megháromszorozódott a tranzakciók értéke, így az első félévben elérte a 96,5 milliárd dollárt.

Nyitókép: Pixabay