Rekordot rekordra halmoz a hazai lakáshitelezés

Palkó István elmondása szerint a járványhelyzet miatt elhalasztott lakáskereslet, illetve lakáshitelkereslet egyszerre jelentkezik a bankoknál, következésképp azon lakáshitel-felvételek, amelyek a tavalyi év első- vagy második felében kellett volna, hogy megtörténjenek, részben az idei évben jelentkeznek, ami egyértelműen látszik a tavaszi számokon. A Portfolio vezető elemzője további fontos hatásként nevezte meg az idén február 1-jén bevezetett otthonfelújítási hitelt. A bankok többségénél febuár–márciustól elérhető hitel egy kifejezetten felújítási célra szóló kamattámogatott konstrukció, ami szintén megjelent a statisztikákban. A szakember megjegyezte, bár az arányuk magas, 11 százalékos szintre emelkedett, azért még nem mondható dominánsnak. Harmadikként említhetők azok az otthonteremtési változások, amelyek január 1-jével bukkantak föl, gondolva itt akár az alacsonyabb áfatartalomra, ami szintén pozitívan járult hozzá a lakásvásárlásokhoz, tranzakciókhoz, illetve ennek nyomán a lakáshitel-felvételhez is – tette hozzá.

Palkó István egyetértett, hogy a lakossági- és személyi hitelek jó teljesítése hátterében szintén a pandémia utáni „fellélegzés” állhat. Egyrészt a fogyasztásoknak a fellendülése, ami egyértelműen összefügg a járvánnyal, másrészt pedig a THM-plafonnak a megszüntetése, ugyanis – mint emlékeztetett –, 2020 márciusában volt egy korlátozási szabályozás, miszerint körülbelül 5,5-6 százaléknál magasabb THM mellett nem lehetett fogyasztási hiteleket nyújtani Magyarországon, ami azért a kínálatot visszafogta, „de domináns mindenképpen a keresletnek a csökkenése volt az elmúlt évben”. Ez azonban most oldódni látszik, így a személyi kölcsönöknek a felvétele is fellendült, több mint duplájára tavalyhoz képest, ugyanakkor még nem tart a 2019-es szinten, szemben a lakáscélú hitelekkel, amik már bőven ott járnak. A Portfolio munkatársa megjegyezte, itt most kifejezetten a személyi kölcsönökre kell gondolni, mert a babaváró ezt kiegészíti, ami részben fogyasztásra, részben lakáscélokra fordítódik, és a 2019-es szinthez képest mindenképp felfelé emeli a hitelkihelyezéseket.

Nyitókép: Pixabay