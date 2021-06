Varga Mihály: az oltás a gazdasági növekedés előfeltétele

Csúcskonferenciára ("Magyarorszég újraindul") gyűltek össze a koronavírus-válság alkonyán, az újraindulás küszöbén a Világgazdaság szervezésében a legfontosabb gazdasági döntéshozók, köztük Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mihály pénzügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök.

Varga Mihály az újraindítás-növekedés-egyensúly háromszögben fogalmazta meg gondolatait. Először az előfeltételről, az oltásról beszélt:

"Az átoltottságban kiemelkedik a mezőnyből Magyarország, igaz, Izrael, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság ugyanígy. Az EU-ban második helyen vagyunk Málta mögött, a Kárpát-medencében és a V4-ek között az első helyen" - fejtegette.

Szerinte a magyar gazdaság ellenállóképessége jelentősen nőtt az elmúlt tíz évben, "jó okunk van azt feltételezni, hogy az előző negyedévben megindult növekedési pálya a mostani adatok alapján gyorsabb lehet".

A koronavírus előtti szintet "ma már bizton mondhatjuk", jó eséllyel az idei év második felében elérjük.

Példát is hozott a vendéglátásból: az online kasszák adataiból jól látható a folyamat, elkezdődött egy erőteljes alkalmazkodás (házhozszállítás), június elejére már elérte azt a szintet a nyugtaadás, mint ahol a válság előtt volt, "reméljük, a nyári hónapok is ezt igazolják vissza".

A gazdaságot húzó négy elem:

foglalkoztatás bérnövekedés vállalati kapacitások termőre fordulása EU-transzferek (augusztusra születhetnek döntések a SURE-program beindulását követően).

Ami hátráltató tényező szerinte, az a külföldi turizmus, illetve az utazási lehetőség állása.

A foglalkoztatásról bővebben is beszélt: 2019-ben már választhattak az emberek a munkahelyek között, és 80 ezer üres álláshely is volt. 2021 májusában pedig már 90 ezerrel kevesebb álláskeresőt találtak, mint a válság elején, "visszakaptuk azt a pozíciónkat, amelyben korábban voltunk".

A vállalati teljesítményről szólva Varga Mihály kijelentette,

a járműipar teljesítménye még nem az igazi

(chipgyártási problémák), de vannak új területek, amelyek már felül is múlják a 2019-es teljesítményt (vegyipar, elektronika).

A beruházási ráta szerinte már 2017 óta magas színvonalon vagy Magyarországon, emiatt a növekedés "gyorsabb mértékben épülhet vissza".

A hitelmoratórium eszközével - mint folytatta - minden szereplő élt, a kormány a Magyar Bankszövetséggel együttműködésben döntött erről.

Kommentálta az inflációs adatot (5 százalék fölött), reméli, ez csak egyszeri, különleges adat volt, a magyar költségvetést egy alacsonyabb számhoz szabták, reméli, 3 százalék körüli tartományban lesz a későbbiekben.

"Az újraindítással kapcsolatos költségvetési ráfordítás idén 6000, jövőre 7300 milliárd forintot vesz igénybe, de már nem az IMF-segítség időszakát kell újra átélnünk" - ecsetelte Varga Mihály.

Az hiány 3 százalékos célját (maastrichti kritérium) Magyarország és Lengyelország fogja a leghamarabb a térségben elérni, Csehország és Szlovákia jóval lassabban, de lassabb lesz Horvátország és Ausztria is, mint hazánk - vélekedett a pénzügyminiszter.

Szólt még a multicégek 15 százalékosra tervezett uniós adójáról, szerinte

rossz, ha az adóversenyt kiiktatják a képletből, ráadásul épp Kína versenyelőnyét szolgálja, amit az EU el akar kerülni.

Úgy látja, az újraindítás teremt növekedést, a növekedés pedig az egyensúly feltétele lesz. Parragh László (MKIK): meggyőztük a vállalkozásokat arról, hogy kell az oltás A konferencián a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is felszólalt. Úgy látja, az elmúlt hetekben 400 ezer társas vállalkozást tudtak meggyőzni arról, hogy vegyék fel az oltásokat. Kiemelte, tavaly megnövelték a kihelyezett hitelmennyiséget, 650 milliárd forintnyi szerződést kötöttek le, idén ez az összeg 1000 milliárd forint feletti lehet, 40 ezer vállalkozásnak tudtak segíteni, 30 ezerrel közülük már szerződtek is.

Bejelentette, négy plusz két fajta hitelkonstrukcióval jelentkeznek az újraindítás mentén, és fennmarad a kamattámogatás is. Ezek közül a folyószámlahitelnél 0,1 százalékos lesz a kamat, a turisztikai hitelnél 0.

Reméli, hogy akik a válság alatt hazatértek külföldi munkavállalásból, nem térnek majd vissza.

Arra azért figyelmeztetett, hogy a minimálbért tekintve csak Bulgária rosszabb Magyarországnál, ez a kép a vásárlóerővel összevetve is ugyanígy néz ki Parragh László szerint.

Nyitókép: MTI/Bús Csaba