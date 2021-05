Ezért drágább a magyar eper, mint az import

"Természetesen" hiába van egy-egy árusnál ráírva a földieperre, hogy magyar, ez sok esetben nincs így, a Növekedés.hu szerint a magyar kétszer olyan drága (2000-2400 forint), mint a külföldi - a görög vagy a spanyol.

Hogy miért?

Kelemen Péter, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke szerint a lényegesen kedvezőbb dél-európai klíma, a termesztett fajták közötti különbség és a fejlettebb kertészeti technológia miatt lényegesen magasabb hozamokat takarítanak be hektáronként. A másik ok, ami befolyásolja az árat, az a hazai szamócakínálat viszonylagos szűkössége.

Magyarországon ugyanis összességében 800 és 1000 hektár között lehet a teljes szamóca termőfelület, és 10-15 ezer tonna lehet az éves termésmennyiség.

A görög és a spanyol termés hektárban és mennyiségben is ennek a többszöröse.

Azt is tudni, "elvileg" hogyan lehet felismerni a magyar epret: 60-szor 40 centis fa rekeszekből árulják, mivel ebben szedik össze. Persze ismert trükk, hogy összeöntik a magyart az importtal, és akkor már jóval kevésbé biztos, hogy amit veszünk, magyar. Nem mellékesen a kereskedők akár egy kisebb tétel számlájával is tudják "igazolni", hogy amit árusítanak, magyar, így akár napokig lobogtathatják ugyanazt a számlát. Ennek általánosságáról Kelemen Péter sem tud biztosat mondani, csak azt, hogy előfordul. Az ráadásul már nem is igaz, hogy illatra, ízre meg lehet különböztetni az importot a hazaitól, ugyanis a technológia külföldön is folyamatosan fejlődik.

A szakember szerint,

ha biztosra akarunk menni, akkor vagy közvetlenül a termelőtől, akár kisebb piacokon, akár online, esetleg Szedd magad akció keretében, vagy áruházban vásárolunk földiepret.

Az idei szamócaszezon egyébként már hetekkel ezelőtt megkezdődött: március végén, április elején már érni kezdett a fűtött fóliasátrakban termesztett gyümölcs, ami mostanra nagyjából le is csengett. Most már inkább a fűtetlen, úgynevezett hideg fóliából származó szamócákat árulják, illetve kezd beérni a szabad földi szamóca is.

A FruitVeB alelnöke hozzátette: az idei termés mennyiségében elmarad az ideálistól, de nem feltétlenül a tavaszi, hanem még az előző őszi fényszegény és csapadékos idő miatt. A földieper-palántákat ugyanis augusztusban-szeptemberben ültetik el, és ősszel alakulnak ki a virágkezdemények, amelyekből azután jó eséllyel a gyümölcs lesz.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com