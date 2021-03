Drámai az árbevételek visszaesése a szállodaiparban – hívta fel a figyelmet Flesch Tamás –, miután tavaly november óta szinte teljes a zárlat, és kizárólag üzleti ügyben utazókat, illetve oktatásra érkező vendégeket lehet fogadni. Vagyis mintegy 90-95 százalékos visszaesés tapasztalható, beleértve az idei év első három hónapját is. Százmilliárdokban kell mérni a veszteséget csak a szállodaiparban, a kereskedelmi szálláshelyeken, és akkor még nem esett szó a vendéglátóiparról, tette hozzá a szövetség elnöke, aki szerint majdnemhogy felmérhetetlen, hogy mekkora kiesés volt a turizmusban.

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke elmondta, hogy míg a belföldi turizmus már nyáron élénkülhet, a budapesti szállodákban a külföldi vendégforgalom lassú visszatérésével legkorábban ősszel számolnak. Az újranyitás egyik legnagyobb kihívása a munkaerőhiány lesz. Ugyanis

a turisztikai szektorban foglalkoztatottak mintegy fele lett kényszerű pályaelhagyó az elmúlt évben.

„A legnagyobb probléma, ami most foglalkoztatja a turisztikai szektorban az maradtakat, az az, hogy miként lesz elegendő munkaerő, és hogy milyen áron lesz – fogalmazott Flesch Tamás. – A 400 ezer emberből nagyjából 200 ezer nem dolgozik momentán az ágazatban, az újranyitáskor pedig majd fokozatosan kell visszavenni a dolgozókat.” A szállodaszövetség azzal kalkulál, hogy erős munkaerőhiány, és nem kizárt, hogy komoly drágulás is lesz, ami mind–mind meg fogja nehezíteni az újranyitást, hiszen „már így is ki vannak véreztetve a szektor szereplői. Ha most többet kell majd fizetni, senki nem tudja, hogyan fogja megoldani.”

A Continental Group tulajdonosa hozzátette, fontosak lehetnek mind a vendégek, mind a dolgozók biztonságérzetét támogató intézkedések. Különösképp, hogy egy személyes jelenlétet követelő szakmáról van szó, hiszen egy felszolgáló, egy szakács, egy recepciós, vagy egy szobalány, soha nem fog tudni home office-ból dolgozni. Ezért biztosítani kell számukra a legbiztonságosabb körülményeket. A szakember megjegyezte, az oltásokkal kapcsolatban nem tud egyelőre mit mondani, de elképzelhető, hogy lesz erre vonatkozólag valamiféle előírás. Úgy látja, a nagyvállalatok között akadnak olyanok, amelyek képesek lehetnek energiát és pénzt fordítani arra, hogy akár marketingelemként is felhasználják, hogy náluk csak beoltatott személyzettel lehet találkozni.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke arról is beszélt, hogy sok diploma előtt álló fiatalnak elmaradt az elmúlt hónapokban a kötelező szakmai gyakorlata a szállodákban, vendéglátóhelyeken, így az utánpótlás biztosítása is megbicsaklik egy kicsit.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com