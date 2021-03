Oltás mellett vakcinaigazolás is kapható a dark weben

Az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson oltását és különböző oltási igazolásokat is megtaláltak a Check Point Software internetbiztonsági cég munkatársai a dark weben folytatott kutatásuk során – írja a CNN. Az oltások ára az ezer dollárt is elérte, a húszféle oltásigazolásért pedig akár 200 dollárt is kértek.

A szakemberek azt nem tudták megmondani, hogy az itt kínált oltások valóban azok-e, aminek a hirdetők vallják, de csomagolásuk és a hozzájuk mellékelt igazolások alapján feltételezték, hogy ténylegesen oltást hirdetnek, nem pedig valamiféle hamisítványt.

A jelentés szerint az elmúlt három hónapban

300 százalékkal nőtt a dark weben oltást kínáló hirdetések száma.

A vakcinaigazolásokat rendelésre készítik: miután a vásárló megadja adatait, egy meglehetősen eredetinek tűnő kártyát kap kézhez. Ezeket a hamisított iratokat azoknak értékesítik, akik utaznának, repülnének vagy más olyan tevékenységeket végeznének, amelyhez szükség lenne arra, hogy be legyenek oltva. A Check Point Software munkatársai szerint az amerikai vakcinaigazolást például nagyon élethűen tudják hamisítani, ráadásul ezer, ha nem tízezerszámra készítik azokat.

Negatív PCR-teszteredményeket is lehet venni kettőt fizet, hármat kap akcióban 25 dollárért.

Szakértők szerint elkerülhetetlen volt, hogy ezek a termékek felkerüljenek az internet sötétebb bugyraiba.

"Jelenleg nem mindenki jut hozzá az oltásokhoz: egyes országokban nagyon lassan halad az immunizálási program, az embereknek pedig elegük van a lezárásokból és a kijárási tilalmakból" – mondta Michela Menting, az ABI Research szakértője. "Ha valaki hozzá tud jutni olyan hamisított okmányokhoz, amelyek segítségével el tudja kerülni a korlátozásokat, akkor szerezni is fog, ez pedig piacot teremt ezeknek az áruknak" – tette hozzá. A szakértők arra is figyelmeztetik a vakcinaigazolvánnyal rendelkezőket, hogy ne posztoljanak fényképet igazolásaikról, hogy személyes adataik ne kerüljenek veszélybe. Dark web A dark web az internetet használja, de speciális szoftverek segítségével érhető csak el.

A nem indexált, keresőmotorok által el nem érhető deep web egy részét adja.

A dark weben a feketekereskedelem mellett nagyon sok gyermekpornográf tartalom található, de politikai fórumok, illetve visszaéléseket feltáró személyek is használják információátadásra.

Egyesek szerint a szólásszabadságért is sokat tesz a dark web, de csalások, terrorizmus céljára is használják.

Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Leszek Szymanski