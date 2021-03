A sertések felé fordul a Huawei

A Huaweinek új bevételi források után kell néznie, miután okostelefonjainak eladási adatai romlanak. Komoly problémákat jelent, hogy az Egyesült Államok Donald Trump elnökségének idején az ország szempontjából biztonsági kockázatot jelentővé minősítette a céget, így alapvető alkatrészekhez sem tud hozzájutni.

Meglepő irányokba indult el a vállalat: sertéstenyésztőknek fejlesztenek mesterséges intelligenciával működő megoldásokat, de a szénbányászat területére is kalandoznak, hogy megtartsák bevételüket – írta a BBC.

A sertések felé fordulás elsőre nagyon furcsának tűnik, de annak tudatában, hogy Kína a világ legnagyobb sertéstenyésztő nemzete, és ott él a világ diszóinak fele, már nem is annyira az.

A cég fejlesztette technológia a sertésmegbetegedések kiszűrésére és az állatok nyomon követésére használható.

Arcfelismerés útján tudja a szoftver az egyes állatokat megkülönböztetni egymástól, míg egy másik technológia súlyukat, egészségügyi állapotukat és napi mozgásukat monitorozza.

A bányákra is figyelnek

A Huawei nem az egyetlen kínai cég, amely arcfelismeréssel segíti az állattenyésztőket: az Alibaba és a JD.com is igyekszik eljuttatni a legmodernebb technológiákat az állattenyésztésbe. A szénbányászat terén olyan technológiák fejlesztésén dolgoznak, melyeknek köszönhetően az emberi munkaerőigény csökkenhet,

a biztonságosság és a hatékonyság pedig nőhet a bányákban.

A Huawei mindezeken túl tévék, tabletek és számítógépek fejlesztésének irányába is fordul, hogy behozza a mobiltelefonok eladásának visszaeséséből eredő bevételkiesést.

Csökkentik kapacitásukat

A Huawei telefoneladásai 42 százalékkal estek vissza 2020 utolsó negyedévében, miközben a gyártó azzal küzdött, hogy a szankciók miatt nem jut hozzá megfelelő mennyiségű mikrocsiphez. Sok országban az 5G-fejlesztésekből is kizárták biztonsági aggályok miatt. Mindezek következtében az idei évben drasztikus mértékben, akár hatvan százalékig csökkentik majd telefongyártási kapacitásukat. A cég szóvivője szerint nem termékeik minőségéről vagy a felhasználói élményről van szó, hanem arról, hogy a Huawei geopolitikai feszültségek miatt került össztűzbe. Problémás arcfelismerés

Egy szabadalma leírása nagy vihart ver, mivel az ujgurok arcvonások alapján történő azonosítását is lehetővé tevő technológiáról írtak abban.

Egy szabadalma leírása nagy vihart ver, mivel az ujgurok arcvonások alapján történő azonosítását is lehetővé tevő technológiáról írtak abban.

Korábban azt nyilatkozta a cég egy szóvivője, hogy egy népcsoport tagjainak felismerésével sem foglalkoznak. A Huawei már jó ideje dolgozik az arcfelismerés technológiáján.

