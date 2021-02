Észtország rekordszintű fejlődésének sok olyan tanulsága van, amelyet Magyarországnak is érdemes figyelembe vennie - írta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a növekedés.hu oldalon közzétett elemzésében.

Matolcsy György azért tekinti példának Észtországot, mert a fejlettségi szintje az EU-átlag 64,6 százalékáról 84 százalékára emelkedett 2009 óta, miközben V4-ek jóval kevesebbet dolgoztak le a hátrányukból: Lengyelország 13 százalékot, Magyarország és Csehország körülbelül 10 százalékot, Szlovákia pedig még vissza is esett - tette hozzá.

Az MNB-elnök szerint a balti ország fejlődése csak részben magyarázható azzal, hogy nem örököltek jelentős államadósságot. Az észtek a felzárkózásukat a digitális forradalomra építették, és csakhamar annak egyik vezetőjévé váltak. Majdnem az összes állami szolgáltatásukhoz kapcsolódik online ügyintézés, és mind az innováció, mind a technológiai cégek beruházásai terén a legkiválóbbak közé tartoznak Európában.

Az észt gazdasági növekedés kétharmadát a szolgáltatások adták, aminek jelentős része az infokommunikációs szektornak volt köszönhető. Míg a V4-ek gazdaságaiban 4-6 százalék közötti az infokommunikációs terület súlya, addig Észtországban megközelíti a 8 százalékot.

Az észtek a jegybankelnök szerint

a kicsik számára legjobb fejlesztéspolitikát választották: "felülről" berepültek egy éppen felívelő új szektorba.

Az írek is ezt az utat választották 1988 után, a dél-koreaiak már többször (most éppen az akkumulátoriparban), de korábban az ázsiai kistigrisek is ezzel a stratégiával nyertek. Beszédes, hogy míg az észteknél az IT szektor súlya a negyedik leggyorsabb növekedést érte el az EU tagállamait tekintve, addig a magyar IT szektor Olaszország után a második legrosszabb helyezésen áll.

Matolcsy György hangsúlyozta, hogy

Magyarországnak is sürgetnie kell a digitális átmenetet, erősítenie kell a technológiai ágazatot,

amihez innovációkra és világszínvonalú egyetemekre van szükség. A jegybank elnöke a magas beruházási rátát, a tartósan dinamikus termelékenység-növekedést, a bérfelzárkózást, a külföldön dolgozók hazahívását is követendő példának tekinti Észtország elmúlt évtizedéből.

