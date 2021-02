Észbontó káoszt hoz, hogy a kamionosoknak is kell a friss negatív teszt

Magyar kamionok vesztegelnek Európa-szerte, a több országban türelmi idő nélkül bevezetett új járványügyi szabályok miatt.

Mivel számos határon már csak 48 óránál nem régebbi koronavírusteszttel lehet átlépni, 40-50 kilométeres kocsisorok alakultak ki.

Árvay Tibor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének szóvivője szerint az új rendelkezések az ellátást is veszélyeztetik, ezért a kormányhoz fordultak.

"Dominóelv-szerűen a németországi határoktól visszafelé kezdődött el a kamionsorok kialakulása,

tekintettel arra, hogy Németország volt az első, amely a magas kockázatú területekkel kapcsolatban korlátozásokat vezetett be, már nem csak regisztráláshoz kötve a belépésüket, hanem egy 48 óránál nem régebbi teszthez is" - részletezte Árvay Tibor.

A helyzetre reagálva Csehország már 36 órás kötelezettséget írt elő a Szlovákia felől érkezőkre, ebből következik, hogy ha ez a lánc tovább folytatódik, akkor ez a korlátozás is "láncreakcióba" lép.

"Ebben a pillanatban a probléma nyilván a német-cseh-határon jelentkezik, illetve Ausztria azon határátkelőin, ahol nagy számú kamiont kell visszatartani, és akár a helyszínen tesztelni a vezetőket. Az olasz és a német viszonylatban is probléma ez, több tíz kilométeres kamionsorokról beszélünk" - sorolta.

Elsősorban a villámgyors bejelentés volt az, ami miatt a cseh-német határon magyar kamionok kezdtek hosszasan vesztegelni; már úton lévő járművekre is hirtelen előírták a tesztkötelezettséget, ők mind várni kényszerültek. De - mint Árvay Tibor folytatta -

aki most szerez be Magyarországon antigénteszt-eredményt egy akkreditált laborban, és Németországba elindul, már nem tud belépni az országba, mert letelik a 48 óra,

arról már nem is beszélve, hogy vezetési szabályok és kötelező pihenőidő is van.

Szerinte egyébként nem életszerű az az aggály, hogy a gépkocsivezetők hurcolják körbe a járványt, az olasz-osztrák határon 850 gyorstesztből mindössze egy lett pozitív - arról nem is beszélve, hogy a határon létrehozott tesztsátrakban is hosszú sorokban ácsorognak sok-sok órát a kamionsofőrök, akik most a külügyhöz fordulnak segítségért.

