Ha a szilveszteri tűzijátékoktól nem is, a vitáktól még hangos lehet az év vége

Megnyugvással fogadták az érintett piaci szereplők, hogy szerda késő este megjelent a Magyar Közlönyben a szilveszteri tűzijáték-kereskedelemről és -felhasználásról szóló szigorítás. Ennek hiányában ugyanis tetemes mennyiségű pénzük ragadt volna benn a kiskereskedelmi láncoknál, a bevásárlóközpontoknál.

A pirotechnikai termékek év végi értékesítése 90 százalékban ezeknek a vállalatoknak a parkolóiban zajlik, a bérlésükért pedig a kereskedők területhasználati díjat fizetnek – emlékeztet a Világgazdaság. Így történt ez idén is,

a forgalmazó cégek összességében több százmillió forintot utaltak át azért, hogy tűzijátékot árulhassanak ezeken a pontokon. Tavaly 700 körül volt az ilyen helyszínek száma.

A szilveszterkor engedélyezett pirotechnikai termékek eladása jellemzően konténerekből történik, amelyeknek a nyitva tartását jogszabály rögzíti: kizárólag december 28. és 31. között árusíthatnak.

Ezeket most is kitelepítették, de áruval már nem töltötték fel, mi­után Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a múlt héten bejelentette, hogy tilalmat rendelnek el az év végi tűzijátékokra vonatkozóan. A hivatalos kormánydöntés azonban váratott magára, emiatt pedig hiányzott a jogalap, hogy a kereskedők legalább a területhasználati díjakat visszakövetelhessék. Ez azért is húsba vágó számukra, mert

az értékesítés bedőlése már egyébként is mély lyukat üt a gazdálkodásukon, és ha visszakapnák a bérleti díjat, ez legalább minimálisan enyhülne.

A kormányrendelet kihirdetésével a pirotechnikai cégek értékelése szerint beállt a vis maior helyzet, hiszen a tervezett kereskedés ezzel egy emberi eszközökkel nem elhárítható akadály miatt lehetetlenült el. Így már van mire hivatkozva visszakérni a díjakat.

Kérdés, hogy a kiskereskedők hogyan reagálnak erre az igényre. A járványhelyzettel összefüggő vis maior megállapítása ugyanis korántsem magától értetődő.

Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula