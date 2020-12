Európa bekeményít a techóriásokkal szemben

A Google, az Amazon, a Facebook és az Apple üzleti gyakorlatát is változtatásra kényszerítheti az a két nagy törvénycsomag-javaslat, melyeket az Európai Tanács kedden ismertetett. Iparági szakértők szerint ennek a négy techóriásnak a gyakorlatai késztették a tanácsot arra, hogy lépjen, illetve hogy drákói szigorral büntesse is majd azokat a cégeket, amelyek nem hajlandók az új játékszabályok szerint játszani, írja a CNN.

A digitális szolgáltatásokra vonatkozó törvénycsomag részletei arra kötelezik majd a közösségi média szereplőit, hogy platformjaikról eltávolítsák a kártékony vagy illegális tartalmakat. A digitális piacokat szabályozó, másik törvénycsomag a fair verseny alapköveit szeretné letenni, ennek szellemében például tiltja majd, hogy az üzleti felhasználóktól származó információkat a versenypozíció erősítésére használhassák fel a techcégek.

"A két javaslat célja közös: annak biztosítása, hogy biztonságos termékek és szolgáltatások széles választékához férhessünk hozzá az interneten, illetve hogy az Európában működő vállalkozások szabadon és tisztességesen versenyezhessenek úgy az online, mint az offline térben" - mondta a javaslatok kapcsán Margrethe Vestager technológiai kérdésekért felelős uniós biztos. A javaslatok

a linken olvasható a szolgáltatásokra vonatkozó csomag ismertetője. Az érdeklődők már részletesen tájékozódhatnak a tervezetekről angol nyelven . Ezen a linken olvasható a szolgáltatásokra vonatkozó csomag ismertetője. A versennyel kapcsolatos törvényről itt olvashatunk. Az internethasználókra vonatkozó szabályok lelőhelye itt található. A platformokkal kapcsolatosan erre tájékozódhatunk. A vállalkozásokat érintő szabályok pedig itt olvashatók.

Ha egy cég nem tartja be a játékszabályokat - melyekre elég idejük lesz felkészülni, mivel évek telhetnek el a tervezetek életbe lépéséig, és valószínű, hogy még javításokat is eszközölnek rajtuk -, hatalmas büntetés várhat rá. A tartalmakkal kapcsolatos kihágást elkövetők számára a cég éves bevételének akár hat százaléka is lehet ennek összege, a visszaesők platformjainak európai használatát pedig akár be is tilthatja az unió. A versennyel kapcsolatos szabályszegések elkövetői már az éves bevétel tizedét fizethetik, s ha visszaesnek, akár arra is kényszeríthetők lesznek, hogy eladják vállalkozásaik egyes részeit.

Az európai tervek által nő a nyomás a nagy techcégeken: a Google és a Facebook ellen Amerikában trösztellenes eljárások is indultak, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság pedig arra akarja rászorítani a Facebookot, hogy a WhatsAppot és az Instagramot is adja el, ezzel megbontva a cégóriást. A hasonló európai kezdeményezések nem voltak elég sikeresek, ezért döntött az unió egy még agresszívabb lépés mellett az unióból éppen kilépő Nagy-Britannia is fontolgat hasonló lépéseket: a tartalmi követelmények megszegőit az éves bevétel tizedére is büntethetik a Wall Street Journal cikke szerint. A lap azt is kiemeli: az uniós és a brit szabályozás az elmúlt évek legkomolyabb lépéseit jelentik a területen.

