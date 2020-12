A kormány beleáll az adóstopba

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a cikkben leszögezte: a kormány mindenképpen érvényt szerez az adóemelési tilalomnak.

A lap azzal kapcsolatban kérdezte a politikust, hogy Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere közölte: mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy január 1-jén emelkedjenek Erzsébetvárosban a helyi adók.

"A kormány a múlt héten kényszerült arra, hogy országos adóemelési tilalmat vezessen be az önkormányzatoknál, ennek oka pedig éppen az volt, hogy számos baloldali vezetésű helyhatóság a válság alatt is növelni akarta az emberek és a vállalkozások helyi adóterheit. Ezt nem lehet megengedni" - mondta Tállai András. Hozzátette: rendkívüli jogrend van érvényben, és amint a hatályos törvényeket, úgy a helyhatóságok rendeleteit is felülírják az ilyenkor meghozott kormányrendeletek szabályai.

