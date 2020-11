Ismét az OTP Bank lett az év bankja

Kovács Antal György, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese az eseményen elmondta, hatalmas megtiszteltetésnek érzi, hogy a bank ötödszörre is megnyerte a fődíjat a megmérettetésen. A bank tőkeereje és likviditási képessége a járvány ellenére lehetővé teszi, hogy folytassák az akvizíciós lehetőségek keresését, a jelenlét erősítését a jelzáloghitelek és a támogatott hitelek területén - mutatott rá a vezérigazgató-helyettes. Megjegyezte, hogy a tavalyi rekordok elérése után, amelyek idén az év elején, a járvány kitörése előtt is folytatódtak, készen állnak "a jövő elfoglalására" is.

Becsei András arról beszélt, hogy a bankrendszer feladata jövőre továbbra is a járvány okozta negatív gazdasági hatások tompítása és a kilábalás segítése lesz. Ami a digitalizációt illeti, a járvány szerinte 4-5 hónap alatt olyan változásokra késztette a szakmát, amely fejlődés egyéb körülmények között tíz évig is eltarthatott volna. Szerinte jövőre folytatni kell ezen a téren is a munkát. Végül pedig a zöldfinanszírozást emelte ki, amely terület megfogalmazása szerint 2021-ben meghatározó lesz, már idén is fókuszba került volna, ha a járvány nem vonja el a figyelmet a területről.

Az év lakossági megtakarítási terméke kategóriában a győztes az Erste Bank lett, az év lakossági számlacsomagja kategóriában a KH Bank, az év digitális banki szolgáltatása kategóriában az OTP Bank, az év prémium banki szolgáltatása kategóriában pedig a Gránit Bank került került az első helyre. Az év leginnovatívabb bankja kategóriában megosztottan az OTP Bank és a Gránit Bank nyert. Az év társadalmilag felelős bankja kategóriában az OTP Bank, az év fenntartható bankja kategóriában a Gránit Bank győzött.

A verseny kilenc kategóriájából nyolcban szakmai zsűri szavazott, míg az év bankára kategória győztesét maguk a bankárok választották ki maguk közül.

A verseny honlapján elérhető információk szerint a Mastercard megmérettetésén a kereskedelmi bankokat abból a szempontból vizsgálták, hogy a hétköznapi ember által igénybe vett szolgáltatások terén miként teljesítenek, így a személyes tanácsadásra (private banking), valamint a vállalati pénzügyi szolgáltatásokra (corporate banking) nem terjedt ki a figyelem.

Az év bankja díjat idén 15. alkalommal rendezték meg. Tavaly az év bankára elismerést Tóth Balázs, az UniCredit Bank elnök-vezérigazgatója kapta.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán